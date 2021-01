O tânără a ajuns în mijlocul unei nopți la camera de gardă a celui mai important spital din Prahova. Însă experiența sa a fost una șocantă, nu doar din cauza aspectului de bodegă insalubră, cu pereți scorojiți, linoleum pătat și rupt, a Spitalului Județean, ci și din pricina atitudinii cadrelor medicale, cam ofensate că i s-a făcut rău la 3 dimineața.

Pacienta a făcut poze și a povestit pe pagina sa de Facebook nu doar situația sa, ci și despre chinurile altor pacienți care așteptau cu dureri groaznice să fie băgați în seamă de către „doamnele asistente și doctore”, ciopor pe televizorul de pe secție.

Iată mesajul integral al tinerei:

„Să nu mai zic de atitudinea doctorilor și a asistenților… Doamne ferește să ți-se facă rău în miezul nopții că să le strici lor somnul de frumusețe. Fix cu aceste cuvinte am fost primită la recepția spitalului “tu ce ai pățit fetiță la 3 dimineața?!” Parcă mă și simțeam prost că mi-s-a făcut rău:))

Doamne , îmi cer mii de scuze de deraj! Hai că plec acasă și vin după amiază , e în regulă???

Să nu mai spun că erau pacienți ce aveau nevoie de ele , era un om lângă mine, aștepta de ceva timp, poate chiar de zeci de minute , să îl ajute, era cu mâna ruptă, gemea de durere, îi se vedea efectiv osul ieșit prin piele, horor! A fost într-un final ajutat, cred că făcea prea mult zgomot și era deranjant ..

Doamnele asistente și doctore adunate toate la tv , era “la bloc” , desigur, orice era mai important de făcut decât să îi ajute pe bieții oameni.

Anul 2021, ce să vrei mai mult? uite-te atent la poză, vezi ce frumos e într-un spital European dintr-o țară așa emancipată cum e România?! Ieșiți dragilor la vot… ieșiți , suntem foarte ajutați..

Trebuia să fac un set de analize unde necesită proba de urină , aștept 30 de minute , era un pacient imobilizat ajutat de un cadru medical, în fine.

„Hai domnișoară, du-te la baie, da’ puneți masca calumea pe nas că avea diaree ăsta dinainte , te descurci tu cumva”

Frumos.. frumoase vorbe, frumoasă atitudine, aveți toată stimă și respectul. Vă felicit! Ne ajutați foarte mult, ce covid mă? Păi nici covidul nu stă în condițiile astea, de aici nu ieși cu , covid, ci cu hepatită, cu alte enșpe mii de bolii, va rog eu, nu covidul ne omoară, ci indiferență, nepăsarea, jegul și atitudinea asta de tot căcatul!”

„Din spitalul ăsta am reușit să scap vie acum 14 ani. Arată la fel. Am scăpat că am refuzat operația făcută de un medic care spunea că oricum mă trece direct la decedați. Deranjat de refuzul meu, m a refuzat și el cu ambulanța, deși aveam peritonită”, adaugă o altă doamnă, Nidelea Vaia Nicoleta.