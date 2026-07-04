Un ied de căprioară a fost salvat astăzi de pompierii Secției Fărcașa, după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ patru metri, în localitatea Sîrbi.

Alarma a fost dată în jurul orei 13:00, iar echipajul de intervenție s-a deplasat de urgență la fața locului. Salvatorii au coborât cu grijă în fântână și au reușit să recupereze puiul de căprioară, care era speriat și epuizat, fără posibilitatea de a ieși singur.

După extragere, un medic veterinar din zonă i-a acordat imediat primul ajutor. Din fericire, animalul nu a suferit răni grave, iar după ce s-a constatat că starea sa este bună și nu mai există niciun pericol, acesta a fost eliberat în habitatul său natural.

Reprezentanții ISU Maramureș subliniază că misiunea salvatorilor înseamnă protejarea vieții în toate formele ei, iar intervenții precum aceasta demonstrează că fiecare viață contează, fie că este vorba despre oameni sau animale.