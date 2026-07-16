Credincioșii sunt invitați să participe duminică, 19 iulie, la hramul Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ilie” din Baia Mare, prilej de rugăciune, comuniune și binecuvântare.

Evenimentul religios va debuta la ora 10:00 cu oficierea Sfintei Liturghii, în cinstea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al bisericii.

Reprezentanții parohiei îi invită pe toți credincioșii să ia parte la această sărbătoare de suflet, pentru a se ruga împreună și a se bucura de atmosfera de comuniune specifică hramului.

„Vă așteptăm cu bucurie să ne rugăm împreună și să ne unim în comuniune și binecuvântare în această zi de sărbătoare”, este mesajul transmis de Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie” din Baia Mare.

Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața comunității parohiale, reunind credincioși din Baia Mare și din împrejurimi în jurul valorilor credinței și tradiției ortodoxe.