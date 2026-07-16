La data de 15 iulie a.c., în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe D.J. 186D, în localitatea Botiza, a avut loc un accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 75 de ani, care conducea un moped, în timp ce se afla într-o curbă, pe fondul neadapătării vitezei, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă.

În urma accidentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au continuat verificările și au constatat că vehiculul în cauză nu a fost înmatriculat sau înregistrat.

Având în vedere cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.