Municipiul Baia Mare anunță că, în perioada 16–31 iulie, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe strada Europa, ca urmare a unor lucrări de subtraversare executate prin foraj dirijat.

Intervențiile sunt necesare pentru realizarea branșamentului de apă aferent obiectivului „Înființarea Centrului Integrat de Colectare Separată prin Aport Voluntar destinat aglomerării urbane Baia Mare”, investiție care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului.

Lucrările sunt executate la solicitarea SC OPENTRANS SRL, iar beneficiarul investiției este Municipiul Baia Mare.

Autoritățile le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să manifeste prudență pe durata desfășurării lucrărilor.