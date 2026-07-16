Ieri, 15 iulie a.c., polițiștii maramureșeni, sub coordonarea Serviciului Rutier, au organizat și executat o acțiune pe drumurile publice din județ, pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de persoane.

Astfel, 25 de polițiști rutieri au acționat în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră și prevenirii evenimentelor produse pe fondul nerespectării normelor legale privind transportul rutier de persoane.

Pe parcursul derulării acțiunii, polițiștii au urmărit verificarea legalității tipului de transport sub aspectul autorizării, verificarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto, respectarea de către aceștia a perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă și depistarea activităților ilegale de transport rutier de persoane.

În cadrul acțiunii, au fost controlate 62 de autovehicule destinate transportului rutier public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri.

În urma activităților derulate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 19.000 de lei, au imobilizat un autovehicul și au dispus suspendarea utilizării unei carte tahograf.

Exemple semnificative:

La data de 15 iulie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe D.N. 1C, un autocar, condus de către un bărbat de 41 de ani.

Conform verificărilor polițiștilor, bărbatul efectua un transport rutier de persoane dinspre localitatea Iași înspre o localitate din Italia, însă ar fi utilizat o cartelă tahograf aparținând altui conducător auto.

În urma celor constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională, au dispus măsura imobilizării autovehicului și suspendarea dreptului de utilizare a cartelei tahograf.

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Totodată, în jurul orei 15.00, polițiștii au efectuat verificări în cazul unui autovehicul care circula pe raza localității Baia Sprie și efectua un transport rutier de persoane pe ruta Cluj-Napoca – Borșa.

În cazul conducătorului auto, polițiștii au constatat că acesta nu ar fi respectat perioadele săptămânale de odihnă.

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În jurul orei 20.00, în cadrul verificărilor efectuate în cazul unui transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate, pe traseul Baia Mare-Iadăra, polițiștii au stabilit că bărbatul care conducea autovehiculul în cauză nu ar fi emis bilete de călătorie pentru șase dintre persoanele transportate.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă conducătorilor auto și operatorilor de transport să respecte normele rutiere și obligațiile legale privind desfășurarea transportului public, pentru reducerea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.