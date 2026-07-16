La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din Baia Mare, care desfășurau activități specifice pe strada Oborului din Baia Mare au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unei autoutilitare, condusă de către un bărbat din municipiul Baia Mare.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatura din dotare. Rezultatul a indicat concentrația de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.