Marți, 10 iunie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Parohia Ortodoxă Ucraineană Valea Vișeului, cu ocazia serbării hramului și a resfințirii lucrărilor în cadrul bisericii.

„Am venit cu bucurie delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul comunității ortodoxe de etnie ucraineană din Maramureș, anume în Parohia Valea Vișeului, pe o zonă minunată. Localitatea se află, de fapt, pe cursul Defileului Râului Vișeu și face parte din comuna Bistra. Sunt trei localități, peste 4.500 de persoane, de suflete, în comună. Această parohie, păstorită de părintele Mihai Sacaloș, tânărul preot, alături de părintele ctitor, care a ridicat această biserică minunată, începând cu anul 1990 și a fost sfințită în 2002. A făcut lucrări deosebite în exterior, a înfrumusețat exteriorul și a restaurat minunat biserica. A adăugat o parte de construcție la vechea construcție care exista și a făcut o sală socială, un Altar de vară, un lumânărar. Deci, am venit cu bucurie să le binecuvântăm, să sfințim exteriorul bisericii și să binecuvântăm celelalte lucrări minunate. Am venit aducându-ne aminte de multele noastre întâlniri cu frații noștri ortodocși ucraineni. Ei sunt cam 30.000 în județul Maramureș. Această localitate este exact pe granița cu Ucraina. Este în nordul Maramureșului, pe graniță cu Ucraina. Ca și maramureșenii noștri români, își păstrează tradiția, portul, graiul, folclorul, credința puternică, sunt foarte credincioși și ortodocșii ucraineni, ca și românii ortodocși din Maramureș. E o zonă plină de binecuvântarea lui Dumnezeu, de frumusețea paradisiacă a ținutului, cu văi, păduri, munți, de frumusețea portului, a graiului, de relațiile minunate care există între noi. Sunt familii mixte. Comunitatea de aici are peste 1.200 de credincioși, deci este o comunitate puternică. Și împodobim în acest fel pământul lui Dumnezeu și pământul binecuvântat al Maramureșului, împreună interferând în port, în grai, în folclor, în rânduielile bisericești. Sunt interferențe foarte prețioase și tocmai aceasta dă frumusețea comunităților care se învecinează și care împrumută unele de la altele lucrurile frumoase pe care le-au creat în istorie. Biserica are hramul Pogorârea Sfântului Duh. În Maramureș se țin trei zile de sărbătoare, de Crăciun, de Paști și de Rusalii. Și de aceea, în cea de a treia zi, cu bucurie, delegat de Preafericitul Părinte Patriarh, am venit să fim împreună Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Părintele Episcop Iustin.



Biserica comunității din Valea Vișeului a fost sfințită în 2002 de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, iar acum, după mai mulți ani de reparații, a fost resfințită de Părintele Episcop Iustin, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment duhovnicesc al comunității.

Cu această ocazie a fost miruită biserica în exterior cu Sfântul și Marele Mir, a fost binecuvântat lumânărarul, a fost sfințit Centrul Social „Sfântul Alexie” și Altarul de Vară unde s-a slujit în continuare.

Ca de fiecare dată, în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a înălțat rugăciuni pentru încetarea războiului din Ucraina, așa cum face neîncetat de la izbucnirea acestuia.

Soborul slujitor a fost unul numeros, alcătuit din Pr. Dr. Nicolae Lauruc, vicarul ucrainean, Pr. Nicolae Rahovan, protopop al Vicariatului, Pr. Gheorghe Sacaloș, ctitor, Pr. Mihai Sacaloș, paroh, Arhim. Atanasie Nemzet, din Rona de Sus, Protos. Agaton Oprișan, fiu al satului, starețul Mănăstirii Petrova, Protos. Nifon Neamciuc, starețul Schitului Strâmtura, fiu al satului, Protos. Emanuel Scarlat, egumenul Mănăstirii Bixad, Pr. Ionuț Pleș, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, Pr. Dr. Valeriu Vana, consilier eparhial pentru pelerinaje, Pr. Marius Clem, paroh în Remeți, Pr. Vasile Ardelean din Crasna, Pr. Viorel Brotnei din Bistra, Pr. Victor Petrovan din Crăciunești, Pr. Iaroslav Clemcovici din Lunca la Tisa, Pr. Emil Hosu, pensionar, Pr. Andrei Cucu din Vărai, Pr. Ioan Burzo din Vad, Protopopiatul Lăpuș, Pr.Gheorghe Chascear din Cîmpulung la Tisa, Pr. Florin Pop din Petrova, Pr. Gheorghe Cinar din Rona de Sus, Pr. Mihai Bodnariuc din Codor, Protopopiatul Dej, Pr. Nicolae Babiuc din Călinești, Pr. Ioan Ardelean din Bistra, Pr. Nicolae Covaci din Bocicoiu Mare, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Silviu Băeș, inspector financiar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și de corul parohiei.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat la sosire de primarul Vasile Duciuc al comunei Bistra.

La această sfântă Liturghie a fost prezentă și de delegație oficială din Ucraina.

Pentru multele lucrări efectuate bisericii de la instalare până în prezent, toate cu ajutorul credincioșilor, Preotul paroh Mihai Sacaloș a fost hirotesit întru iconom stavrofor, cu dreptul de a purta brâu roșu și Sfânta Cruce, și i-a fost acordat dreptul de a purta bederniță. Preotul Gheorghe Sacaloș, ctitor, a fost distins cu Ordinul „Santus Stephanus Magnus”, doamna preoteasă Maria Sacaloș a primit Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, iar un număr important de binefăcători au fost răsplătiți cu Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române: princoratorul Bogdan Clempuș, locțiitorul acestuia Nicolae Matciuc, consilierii parohiali Vasile Proniuc, Nicolae Dobroțchi, Ioan Oprișan, Sandu Copa, Liviu Lauruc, Ioan Hrini, Nicu Boiciuc, Nicu Boiciuc, Vasile Luțac, Ioan Petrețchi, foștii concilieri parohiali Vasile Godenciuc, Gheorghe Anișoreac, Petru Perejuc, Constantin Craus, constructorul anexelor, Ioan Proniuc și Nicolae Proniuc, constructorii Altarului de Vară, Vasile Țariuc, constructorul cupolei, Ioan Bodnariuc, cântăreț bisericesc, și Petru Iavorovschi, paraclisier.

În semn de prețuire, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit o icoană cu Sfântul Alexie Carpatinul, fragmente din ale cărui Sfinte Moaște se află în biserică de la târnosirea ei, în 2002, aduse de o delegație din Ucraina, o icoană cu Sfântul Antonie Pecerschi. Text: Andrei Fărcaș – redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”, Foto: Vasile Pop – consilier eparhial pentru protocol.