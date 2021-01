Suntem la mijloc de ianuarie iar drumarii maramureșeni au fost din nou luați pe nepregătite. Au ieșit pe drumuri însă cu utilaje insuficiente iar rezultatele s-au văzut. Sunt probleme peste tot în județ deși oficial ni se spune că totul este în regulă și totul este sub control. Dar să vă prezentăm situația traficului rutier așa cum se vede în realitate, cu dovezi trimise de cititorii noștri.

În pasul Gutâi, Baia Mare – Sighetu Marmației, pe Dn18 se intervine la foc continuu iar drumul este cât de cât acceptabil.

Probleme sunt însă pe DN18B. Acolo un autotren nu mai poate urca Dealul Groșiului dinspre Târgu Lăpuș. Tot în aceeași zonă un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a oprit în șanțul de pe contrasens.

Probleme au fost și pe drumurile județene. La Poienile de Sub Munte, la primele ore ale dimineții utilajele de deszăpezire ale celor de la drumuri județene au lipsit cu desăvârșire.

CE SPUNE CJSU

Vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 7.5 l/mp la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 68 km/h la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -2 grade

la Ocna Sugatag si 1 grad la Sighetu Marmatiei. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Ocna Sugatag si Cavnic -3 grade, Sighetu Marmatiei, Baia Mare si Targu Lapus -2 grade. In zona montana inalta temporar s-a semnalat ceata. Stratul de zapada masoara pana la 42 de cm la statia meteo Iezer, 11 cm la Sighetu Marmatiei, 9 cm in Baia Mare, 7 cm la Targu Lapus, 2 cm la Ocna Sugatag. Sectoarele de drumuri publice au depusa pe partea carosabila un strat de zapada framantata care masoara intre 1-2 cm. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 28 autoutilaje si au imprastiat 286 t material antiderapant pe: DN1C, varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, DN18, DN19, DN17C, DN18B. Cerul este acoperit, ninge in judet. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Prislop, intre km 165 si km 175. CJSU recomandă conducătorilor sa aiba o conduita preventiva, sa isi adapteze permanent viteza la conditiile din trafic si la cele meteorologice, sa aiba echipate vehiculele cu anvelope de iarna, sa nu bruscheze comenzile vehiculelor, sa evite manevrele riscante si depasirile in zonele cu vizibilitate redusa, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei. Se intervine in continuare pe sectoarele de drumuri nationale si judetene cu utilaje si material antiderapant. Vremea va fi in general inchisa astazi in judet. Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ninge si se va depune strat nou de zapada. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari indeosebi in zona montana inalta, unde va viscoli ninsoarea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 0 grade, iar cele minime intre -7 si -4 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.

Comenteaza cu Facebook