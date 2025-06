Clubul Minaur Baia Mare anunță transferul jucătoarei Andriyana Naumenko, handbalistă în vârstă de 26 de ani, care va evolua pe postul de pivot în sezonul competițional următor.

Andriyana este o jucătoare cu experiență internațională, componentă a echipei naționale a Ucrainei, cu care a participat la Campionatul European de Handbal – EHF EURO 2024. S-a remarcat prin evoluții constante și printr-un stil de joc solid, fiind recunoscută ca o jucatoare eficienta în faza defensivă.

Deși reprezintă Ucraina la nivel de senioare, Andriyana are o legătură profundă cu handbalul băimărean: a crescut ca sportivă în Baia Mare, acolo unde a evoluat ca junioară și s-a format ca jucătoare.

În plus, în acest an, Andriyana Naumenko a obținut cetățenia română , un pas important care întărește și mai mult legătura sa cu România și cu orașul în care a crescut.

Revenirea ei la Baia Mare reprezintă nu doar un plus valoric pentru echipă, ci și o întoarcere la rădăcini pentru o sportivă aflată în plină maturitate profesionala, anunță reprezentanții clubului băimărean.