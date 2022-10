Aproape 200 de greco-catolici maramureșeni și sătmăreni au participat sâmbătă, 22 octombrie, la pelerinajul anual la Máriapócs – Ungaria.

Ca în fiecare an, programul pelerinajului a cuprins celebrarea Sfintei Liturghii, momente de comuniune și venerarea icoanei făcătoare de minuni, care se găsește în această biserică.

În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Emil Gîrboan, protopop de Baia Mare. „Cu mare bucurie și cu nespusă emoție, celebrăm această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, în prezența Maicii Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest parcurs spiritual, că ne-a învrednicit să fim aici… suntem aici în rugăciune”, a afirmat pr Gîrboan în debutul cuvântului de învățătură. Părintele a adus în lumină cum „Dumnezeu a umblat cu poporul ales, aunci când călătorea spre Țara Făgăduinței și i-a călăuzit ziua, sub chipul stâlpului de nor și noaptea, sub chipul stâlpului de foc”, explicând cum Dumnezeu însoțește pelerinii care se pun la drum în numele Său, pentru a-L lăuda și a-i înălța rugăciuni. „Pelerinajul este cale către Dumnezeu, cale cu Dumnezeu. Asta facem noi acum, am venit aici cu Dumnezeu, chemați de Maica Sfântă să o cinstim, să o lăudăm, să ne amintim că Maica noastră este cu noi în toate situațiile vieții…”, a punctat părintele protopop, explicând cum rugăciunea și efortul pelerinilor nu rămâne niciodată nerăsplătit cu haruri din belșug.

Istoricul pelerinajului

„Pelerinajele credincioșilor greco-catolici la Máriapócs nu sunt de data recentă. În mod special pentru credincioșii din zona Sătmarului, înainte de anul 1948 există numeroase marturii ale prezentei pelerinilor greco-catolici români care veneau să venereze icoana facatoare a Preacuratei Fecioare Maria de la Pocs. Reluarea acestor pelerinaje a avut loc în toamna anului 2011, când am inițiat un pelerinaj cu membrii parohiei „Sf. Ap. Petru si Pavel”, dar și ai altor parohii sătmarene”, explică părintele Florin Fodoruț, paroh al parohiei „Sf. Ap. Petru si Pavel” din Satu Mare. De atunci, în fiecare an (exceptând perioada de pandemie), în luna octobrie, s-au organizat astfel de pelerinaje. De la an la an s-au adăugat și alte grupuri parohiale din protopopiatul Țării Oașului și din protopopiatul Baia Mare.

„Pelerinajul în sine este un timp oferit în primul rând lui Dumnezeu, care nu rămâne niciodată dator. Dacă este facut în grup, pelerinajul se constituie ca o experiență comunitară și eclezială, pentru că suntem „provocați” să ieșim dintr-ale noastre și să ne deschidem orizonturile sufletești către aproapele nostru. Nu în ultimul rând, pelerinajul este un timp acordat sufletului nostru, ale cărui ferestre le deschidem că să poată intra lucrarea binefactoare a Spiritului. Pelerinii care au participat marturisesc, la nivelul experienței de credință, lucrarea harică în acel loc”, a punctat pentru biroul de presă părintele Florin Fodoruț.