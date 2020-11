Deputatul PSD Maramureș, Gheorghe Șimon este propunerea social-democraților pentru locul II pe lista pentru noul Parlament al României. De numele parlamentarului Gheorghe Șimon, fost ministru al Economiei în Guvernul PSD se leagă unul dintre cele mai importante proiecte ale Maramureșului Voievodal, construirea magistralei de gaz care va face legătura între Sighetu Marmației și Borșa, pe Valea Izei, astfel încât să putem să creștem distribuția rețelelor de gaz în atât în nordul, cât și în sudul județului, în viitorul apropiat.

În declarația pe care a făcut-o vineri, 6 noiembrie, la sediul Partidului Social-Democrat, Gheorghe Șimon a subliniat faptul că, în acea zi au avut loc două mari evenimente: demararea oficială a campaniei electorale pentru Parlamentul României și vizita pe care președintele Klaus Iohannis a făcut-o în Maramureș.

”Ambele sunt o adevărată nebunie: și să pornim campania electorală în plină pandemie, când oamenii mor în spitale și nu numai, dar și vizita președintelui României, venit tocmai de la Cotroceni. Iohannis a venit din București, în nordul țării, pentru a ne arăta încă o dată că își dorește cu orice preț să câștige alegerile parlamentare, călcând în picioare viețile românilor. Toate gesturile sale sunt nebunești și iresponsabile. Noi, însă, am mai trecut prin astfel de momente și am reușit, într-un final, să le gestionăm. Nu putem să uităm că am mai avut un astfel de nebun, pe Traian Băsescu, cu care am trăit o altă perioadă de trei ani de zile de criză economică și au fost nevoie de mulți ani de zile pentru a repara nemerniciile pe care le-a făcut cât timp ne-a condus țara. Am luat, atunci, 22 de milioane de dolari, bani cu care nu s-au făcut nici spitale, nici drumuri și nici nu au ajuns banii în buzunarele românilor. La fel ca și atunci, împrumuturile pe care astăzi le face ministrul Câțu le plătim tot noi, cei care am suferit și atunci, prin majorarea taxelor care ne va fi impusă de anul viitor”, a declarat deputatul PSD Maramureș, Gheorghe Șimon.

Din păcate, astăzi, în România, pe lângă criza pandemică ne confruntăm și cu o criză economică. Avem însă și crize mai mici și trebuie să ne gândim la cele aproape 700.000 de locuințe în care se gătește, unde oamenii se încălzesc și se spală punând lemne pe foc.

”Dumnezeu ne-a dat și lumină și soare și cărbune și petrol și gaz, însă nu știm să le folosim. De atunci mi-am spus că este nevoie de un proiect pentru România și pentru Maramureș. După un an de autorizări și măsurători, această muncă a fost încununată prin faptul că licitația pentru gazoduct este deja pe SEAP și va fi gaz în Maramureș. Degeaba vine Guvernul PNL și Ionel Bogdan care ne spun că avem proiecte pentru distribuție și extindere. Fără gazoduct nu putem face niciuna dintre acestea. Sunt fonduri europene pentru aceste extinderi și depinde de inteligența administrațiilor locale să racordeze fiecare locuință la gaz, fără nicio legătură cu Guvernul PNL. Mă voi implica mai departe în acest proiect, alături de colegii mei, pentru ca fiecare locuință din Maramureș să aibă gaz în casă”, a subliniat Gheorghe Șimon, deputat PSD de Maramureș.

Biroul de presă al PSD Maramureș