Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil la senin. Vantul a suflat slab.Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -15 grade, Baia Mare si Sighetu Marmatiei -12 grade. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat in zona de ses, deal si munte, respectiv partial umed in zona inalta de munte. Cerul este senin pe majoritate sectoarelor de drumuri publice din judet. Vizibilitatea in trafic este buna, vantul bate linistit.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu utilaje si raspandit 17 tone sare pe DN1C DN18, DN19, DN17C, DN18B si centura de ocolire a municipiului Baia Mare. Societatea care administreaza sectoarele de drumuri judetene au actionat cu sapte utilaje si imprastiat 65 tone material antiderapant. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme.

Fenomenele de iarna sunt instalate pe cursurile de apa. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Cosau, Salaj, Lapus, Cavnic, Sasar si Firiza. Se mentin podurile de gheata cu ochiuri pe raurile Botiza, Suciu si Mara. Temperaturile extreme negative au favorizat formarea de poduri de gheata pe raurile Iza, Mara, Barsau si Nistru (apa raurilor curge peste podurile de gheata). Curg sloiuri de gheata pe raurile Viseu si Somes. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Sunt asigurate serviciile de utilitate publica.

Stratul de zapada masoara: 12 cm la Vf. Iezer, 11 cm la Baia Borsa, 8 cm pe Valea Vaserului, 5 cm in Pasul Gutai si Poiana Borsa, 4 cm Moisei, Sieu, Sacel, Botiza, Buciumi, Razoare, Targu Lapus, Coroieni Lapusel, Bicaz 3 cm la Sighetu Marmatiei, Cavnic, Ocna Sugatag, Firiza, Busag, Suciu de Jos, Salsig, Luhei, Bistra, Valea Viseului, 2 cm in Baia Mare, Cicarlau, Mara, Feresti, Vadu Izei, Stramtura. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -16 grade la Targu Lapus, -13 grade in Baia Mare, Seini, Somcuta Mare, -12 grade la Sighetu Marmatiei si Baia Sprie, -10 grade la Ocna Sugatag, -9 grade in Pasul Prislop si Pasul Gutai, -8 grade la Cavnic -7 grade la Vf. Iezer,- 6 grade la Viseu de Sus,-5 grade la Borsa. Vremea va fi astazi in judet predominant frumoasa, dar rece dimineata si noaptea, local geroasa. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari in cursul noptii. Izolat, in zonele joase, va fi ceata asociata cu depunere de chiciura. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 2 grade, iar cele minime intre -11 si -6 grade.