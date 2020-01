In data de 8 ianuarie se implinesc 10 ani de la operationalizarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare in Maramures.

Pe parcursul celor10 ani care au trecut de la infiintare, medicii, asistentii si pompierii-paramedici S.M.U.R.D. au intrat in constiinta maramuresenilor ca simboluri ale sperantei, ale ajutorului venit rapid in cele mai grele clipe. Personalul serviciului a fost la datorie 24 de ore din 24 si a intervenit cu profesionalism si promptitudine pentru salvarea celor aflati la nevoie.

La ceremonia care a marcat operationalizarea S.M.U.R.D. Maramures au participat Attila Cseke, la acea data ministrul Sanatatii, dr. Raed Arafat, subsecretar de stat in acelasi minister, col. Petru Dican, inspectorul sef de atunci al I.S.U. Maramures, alaturi de parlamentari, oficialitati judetene si locale, respectiv reprezentanti ai institutiilor de aparare, ordine publica si siguranta nationala din judet.

Personalul S.M.U.R.D. Maramures a primit „botezul focului” inca din primele clipe de functionare ale serviciului, fiind chemat in ajutor la un accident rutier, petrecut in apropiere de orasul Cavnic. 9 persoane aflate intr-un microbuz si-au vazut moartea cu ochii. Masina a iesit in decor intr-o curba periculoasa. A fost o interventie desfasurata impreuna cu Detasamentul de Pompieri Baia Mare si Serviciul de Ambulanta Judetean. Echipajele S.M.U.R.D- unul de terapie intensiva si unul de prim ajutor- au plecat direct de la ceremonia de inaugurare, care urma sa inceapa pe platoul din fata Palatului Administrativ. Ranitii au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta, pentru investigatii si tratament.

In cei 10 ani de activitate personalul SMURD Maramures a efectuat zeci de mii de interventii, pe parcursul carora au fost asistate tot atatea persoane.

În viață nu se numără în mod neapărat anii, ci mai degrabă clipele vieții, pentru că, uneori, viața se măsoară în secunde, dar și în minute. Profesia dumneavoastră este una nobilă, respectată de maramureșeni, dar în același timp și plină de riscuri. Dumneavoastră (medici, paramedici, pompieri militari, voluntari) ați salvat zeci, sute, mii de vieți și nu ați stat nicio clipă pe gânduri atunci când a fost nevoie să interveniți pentru a-i ajuta și a le acorda primul ajutor medical de urgență celor care au avut nevoie și s-au confruntat cu probleme de sănătate. Sunteți de 10 ani oamenii în roșu care veghează la bariera vieții, cei care vă puneți mereu în plan secundar pentru interesul și binele comunității. Din aceste considerente sunteți respectați și prețuiți clipă de clipă, pentru că prin profesionalismul și vocația dumneavoastră, a celor specializați în medicina de urgență faceți diferența și salvați vieți. De asemenea, sunteți apreciați pentru implicarea deosebită, disciplina, pasiunea și devotamentul care vă călăuzesc activitatea desfășurată în sprijinul cetățenilor. La 10 ani de la înființarea SMURD Maramureș îmi exprim respectul, admirația și recunoștința pentru oamenii care veghează viața, care sunt implicați cu responsabilitate în procesul de perfecționare și pregătirii de specialitate, în intervențiile echipajelor medicale de urgență și care își fac datoria față de semeni ca adevărați salvatori.

La Mulți Ani!