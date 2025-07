Au trecut aproape 2 luni de când s-a surpat podul de pe șoseaua de centură a municipiului, ceea ce a creat și crează zilnic disconfort și nervi pentru șoferi.

Am așteptat să văd dacă lucrurile se mișcă în direcția corectă sau nu, dar s-a adeverit că singurele proiecte care se implementează cu spor sunt cele ale administrațiilor anterioare pentru că cele actuale nu pot genera idei, soluții, dezvoltare.

Pentru că întotdeuna am fost obiectiv, voi menționa clar, că reabilitarea podului NU este atributul legal al primarului Doru Dăncuș și al executivului primăriei Baia Mare deoarece acest tronson de drum nu este in administrarea UAT Baia Mare ci a fost predat cu ani in urmă CNAIR în vederea reabilitării șoselei de centură, fapt ce nu s-a întâmplat.

Primarul și președintele consiliului județean pot doar să facă lobby pe lângă CNAIR ca să urgenteze lucrările și nu pot interveni cu sume din bugetul local fără primirea in administrare a acestui drum.

V-am explicat ceea ce executivul primăriei Baia Mare nu poate face…..dar ceea ce putea face primarul Doru Dăncuș și nu a făcut, ca această aglomerare de la intrarea în oraș să nu existe puteți citi mai jos.

În 2020, Baia Mare a primit 192 de milioane de lei – bani cu destinație clară: modernizarea bulevardelor și construirea Bulevardului Vestului, un drum vital pentru fluidizarea traficului. Ce a făcut administrația locală și primarul actual (viceprimarul din mandatul anterior)? Nimic. A lăsat timpul să treacă, licitațiile să zacă, iar banii… s-au dus la Oradea. Acolo, în loc de scuze și selfie-uri, s-au construit 7 tuneluri.

Dacă în perioada 2020-2024 Baia Mare implementa proiectul cunoscut sub denumirea de „bulevarde” azi exista drumul între sensul giratoriu de la Dacia Service și sensul giratoriu de la Dedeman care ar fi preluat tot traficul care acum conduce la distrugerea bulevardelor: Independenței, Decebal si București. Cine va plăti reabilitarea lor? Se vor face cu alți bani care puteau fi folosiți în altă parte daca se implementa ceea ce am primit direct nu in urmă unui concurs de proiecte!!!

În mandatul trecut am avut la nivelul Consiliului Local o comisie de monitorizare a proiectelor cu finanțare europeană/națională. În cadrul lucrărilor acestei comisii (a se vedea rapoartele de activitate) viceprimarul Doru Dăncuș ne garanta periodic, că proiectul cu bulevardele se va implementa, se finalizează licitațiile, se trece la execuție etc. Rezultat – pierderea a 192 milioane lei si a unor tronsoane de drum nou care ar fi decongestionat traficul. Azi trebuia să se circule pe noul tronson dintre sensurile giratorii de la DACIA SERVICE SI DEDEMAN. Era bun acest nou drum acum??!!

În timp ce alte orașe atrag fonduri europene, Baia Mare le pierde și se afundă în credite grele, care vor fi plătite de următoarele generații. În timp ce alții dezvoltă cu cap, noi avem taxe și impozite împinse la maxim – printre cele mai mari din România – ca să acoperim lipsa de viziune și de competență.

Și întrebarea dureroasă: unde au fost instituțiile statului? Unde a fost controlul, verificarea, răspunderea? Cum e posibil să se piardă sute de milioane fără ca cineva să răspundă?

Singurul pod (podeț) realizat în Baia Mare în ultimii 35 de ani este in Ferneziu peste pârâul Limpedea, ca urmare a insistentei unor consilieri locali iar la Satu Mare s-au realizat 3 poduri peste Someș in ultimii 4 ani. Găsiți diferența…..

Baia Mare nu are nevoie de PR politic și jocuri de imagine. Are nevoie de administrație serioasă, planificare pe termen lung și proiecte care să ne ducă înainte, nu înapoi.

Probabil vom avea un pod provizoriu al cărui provizorat se va întinde pe mulți ani…

Până atunci, rămânem un oraș al lucrărilor moștenite, fondurilor pierdute și datoriilor garantate.