Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș au finalizat o amplă acțiune de control desfășurată la operatorii economici care exploatează agregate minerale, balastiere, iazuri piscicole și cariere de pe raza județului.

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Acțiunea a avut ca obiectiv verificarea respectării legislației de mediu, a condițiilor prevăzute în autorizațiile de funcționare, precum și a impactului activităților asupra cursurilor de apă și ecosistemelor locale.

Bilanțul controalelor: 20 de controale efectuate; 15 sancțiuni contravenționale aplicate; 498.500 de lei valoarea totală a amenzilor.

În urma verificărilor, comisarii de mediu au dispus mai multe măsuri, printre care interzicerea exploatării resurselor minerale fără acte de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, respectarea condițiilor impuse prin autorizații și readucerea terenurilor la starea inițială în situațiile în care lucrările de exploatare nu au fost finalizate conform obligațiilor asumate.

Reprezentanții Gărzii de Mediu transmit un mesaj ferm către operatorii economici: exploatarea resurselor naturale trebuie realizată exclusiv cu respectarea legislației și a normelor de protecție a mediului, orice abatere urmând să fie sancționată.

Autoritățile precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a asigura un echilibru între dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător.