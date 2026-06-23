Luni, 22 iunie, în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Moisei au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier, în zona Pieței, din localitate.

Astfel, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au constatat faptul că cele sesizate de confirmă.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, un bărbat de 71 de ani care conducea un tractor, ar fi pătruns fără să se asigure dintr-o parcare, pe D.N. 18, intrând astfel în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 65 de ani.

De asemenea, polițiștii au stabilit în urma verificărilor efectuate faptul că, bărbatul de 71 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările