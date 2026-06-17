Asociația Culturală Sub Stejar a anunțat implicarea companiei Gap Auto în susținerea atelierului de șah „Puterea Gândului”, desfășurat săptămânal la Centrul Cultural-Educațional START din Târgu Lăpuș.

Sprijinul oferit de companie a permis achiziționarea a zece ceasuri de șah pentru competiții și completarea seturilor existente, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților pentru cei aproape 70 de copii care participă în fiecare săptămână la cursuri.

Lansat în luna februarie, atelierul este coordonat de Andreea Man, profesor autorizat al Federației Române de Șah, și de Adrian Lucian Griga, profesor cu rezultate remarcabile pe plan internațional. Proiectul își propune să ofere copiilor din Țara Lăpușului acces la șah, un sport al minții care dezvoltă concentrarea, răbdarea, gândirea strategică, disciplina și încrederea în sine.

Reprezentanții Asociației Sub Stejar subliniază că o parte dintre participanți beneficiază deja de burse educaționale, iar obiectivul pe termen lung este ca accesul la atelier să devină gratuit pentru toți copiii interesați. În acest sens, organizația lansează un apel către sponsori și parteneri care doresc să susțină educația și dezvoltarea tinerilor din comunitate.

„În șah, fiecare partidă începe cu o primă mutare. Pentru «Puterea Gândului», GAP AUTO a făcut-o pe prima”, transmit organizatorii, mulțumind companiei pentru încrederea și sprijinul acordat.