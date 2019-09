In varsta de doar 21 de ani, proaspat absolventa a Facultatii de Teatru si Film, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, sectia Actorie, promotia 2019, Flavia Persa si-a propus sa isi demonstreze in acest an din plin talentul pe scena de la Teatrul de Stat Constanta, in cadrul Galei Hop 2019.

Cum ti-ai descrie in cateva cuvinte cartea de vizita?

“De unde esti de loc? Petre, de unde esti de loc? (molfait de trei ori) Mos Craciun si prietenii sai..”

De ce actorie?

Pentru ca simt ca pot sa fac asta. Si vreau. Chiar daca sunt infricosata. Si pentru ca imi place sa privesc alti ochi.

Cine esti tu in spatele rolurilor interpretate?

Sunt tot eu, doar ca aspirand sau dansand pe Peggy Gou.

Cu ce personaj iti asemeni cel mai bine personalitatea si de ce?

Acum vreo doua saptamani as fi spus Masa (din Pescarusul de Cehov), dar acum ma indrept inspre o combinatie dintre Nina si Marguerite (din Dama cu camelii a lui Dumas-fiul). Deoarece acum, mai mult ca niciodata, imi doresc sa risc, sa ma arunc.

Crezi ca tinerii au o sansa reala in lumea teatrului romanesc de azi?

Da.

Ce te motiveaza sa fii cel mai bun la Gala Hop? De ce Individual?

Daca a te implica complet, de a gasi o pofta in a simti si a cauta inseamna sa fii cel mai bun, atunci accept aceasta expresie iar asta ma si motiveaza. Individual deoarece (din pacate) nu mi-am gasit constelatia compatibila.

Care crezi ca este cel mai mare adversar al tau in cadrul acestui eveniment?

Niste ganduri nocive care apar si judeca, tempereaza, blocheaza.

