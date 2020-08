În semn de protest față de ignoranța cu Guvernul PNL tratează industria HoReCa, reprezentanții acestui domeniu vor ieși în stradă miercuri, 19 august. Viitorul celor aproximativ 400.000 de salariați care activează în industria HoReCa stă sub semnul incertitudinii încă de la debutul pandemiei de coronavirus, situația care afectează, în mod extrem de grav și județul Maramureș. Măsurile restrictive impuse de Guvernul PNL se răsfrâng în mod direct asupra industriei HoReCa, iar autoritățile nu au nicio soluție salvatoare.

”Azi voi fi în stradă alături de angajații HoReCa din județul Maramureș, pentru că guvernanții din București sunt total indiferenți cu privire la soarta acestei industrii, însă la nivel de județ, în calitate de președinte al Consiliului Județean, am venit mereu în sprijinul celor care contribuie direct la renumele turistic al Maramureșului. În această perioadă dificilă am menținut, ca șef al administrației județene, un dialog constant cu operatorii economici din industria HoReCa și, alături de ei, am căutat soluții de a depăși criza. Personal, sunt alături de toți cei care sunt grav afectați de aceste măsuri restrictive și este inacceptabil ca una dintre cele mai importante industrii să se zbată pentru supraviețuire. Maramureșul este un județ prin excelență turistic, cunoscut pentru industria ospitalității și pentru serviciile ireproșabile cu care își întâmpină vizitatorii. Nu ne permitem să rămânem pasivi la acest strigăt de ajutor al unei industrii pe care se sprijină renumele nostru național și internațional. Maramureșul nu mai poate fi bătăia de joc a Bucureștiului! Maramureșenii nu trebuie să stea cu mâna întinsă spre Guvernul PNL, pentru a primi ceea ce li se cuvine! În calitate de președinte al Consiliului Județean și copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, susțin reprezentanții HoReCa și lansez un apel către autoritățile centrale de a veni cu un set de măsuri concrete și corecte pentru salvarea acestei industrii, care este la un pas de colaps economic”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș și copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, Gabriel Zetea.

Diana Iluț, vicepreședinte ANAT: ”Industria ospitalității este la un pas de colaps”

Diana Iluț, vicepreședintele Asociației Naționale a Agenției de Turism (ANAT) România, președintele ANAT al Regiunii de Nord-Vest și candidat al Coaliției pentru Maramureș la alegerile locale se declară revoltată de modul în care Guvernul PNL se dezice de reprezentanții din industria ospitalității, deși aportul HoReCa la PIB-ul României este de aproximativ 5,07%. ”Industria ospitalității este la un pas de colaps, iar protestul nostru este al tuturor asociațiilor patronale și federațiilor care activează în domeniu. Înainte de criza COVID-19, în industria HoReCa activau 40.000 de societăți comerciale cu capital 100% având o cifră de afaceri de 5 miliarde de euro. Totodată, erau înregistrați 400.000 de angajați reprezentând 10% din numărul total al salariaților care activează în sectorul privat. Urmare a crizei provocată de pandemie și a măsurilor restrictive instaurate de autorități, industria noastră este cea mai afectată, înregistrând un declin brusc care a dus la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% față de primele șase luni ale anului trecut și a determinat suspendarea activității în cazul a peste 40% din operatori. Tocmai de aceea am ales să mă implic în politică și să mă alătur Coaliției pentru Maramureș, pentru că sunt extrem de dezamăgită de modul în care toți cei care activăm în acest domeniu suntem marginalizați de guvernanții din București. Am încredere că, alături de oameni care înțeleg importanța industriei ospitalității, vom construi un viitor mai bun pentru noi, pentru că prezentul este unul extrem de sumbru”, a declarat Diana Iluț, vicepreședinte ANAT și candidat al Coaliței pentru Maramureș în Consiliul Local Baia Mare.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, reprezentanții Coaliției vor fi în stradă, astăzi, alături de reprezentanții HoReCa, pentru a susține protestul angajaților din industria ospitalității împotriva incompetenței Guvernului PNL.