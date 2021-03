Poveste de coșmar pentru o tânără din Maramureș. Conform familiei, tânăra este amenințată și abuzată fizic de un individ care a fost angajatul tatălui fetei la o firmă în Cluj Napoca. Acesta a fost concediat după ce ar fi fost prins că sustrăgea bani din firmă, fără ca administratorul să știe. Conform familiei poliția a fost înștiințată, însă până în acest moment mesajele de amenințare nu s-au oprit. Din contră ele continuă pe rețelele de socializare.

Ce spune tatăl femeie amenințate

„Aș vrea, dacă s-ar putea, să se facă o știre despre acest subiect. Pentru a informa prin presă anumite persoane faptul că s-au sesizat niște lucruri…. Mă numesc (…). Am avut mai multe firme de afaceri în Italia! Dar, am spus să-mi înființez una și în Cluj Napoca, orașul în care locuiesc în momentul actual. Din pricina unor probleme cu un angajat care e trăgea banii din firmă fără acordul meu și ilegal. Am decis să anunț politia și să îl dau afara de pe post. Pentru că își sabota serviciul… El a început cu amenințari grave asupra familiei mele. Cel mai tare m-am îngrijorat când acele amenințări au început să se pună și în practică. Fiica mea de 21 de ani, a primit multe mesaje cu amenințări și a fost chiar și abuzată cu violență și verbal de către acest individ. Ea, locuiește în Maramureș, dar face facultatea de drept în Cluj Napoca. Are 2 copii. Dacă mai vreți alte detalii și informații sunt dispus sa le trimit. Am și poze cu dovezi, dacă este necesar! Știu că acest lucru este penal. Poliția a fost deja anunțată” ne-a scris bărbatul.

„Laurențiu îți spun eu. Poți merge și la poliție și unde vrei. Eu am fost omul tău de bază în firma aia iar tu ai ales să mă dai afară. O să te lovesc unde te doare mai tare. Și știi la ce mă refer. Știu cât de importantă este Izabela pentru tine. Eu ți-am promis că nu o să rămână lucrurile așa. Ai grijă de ea, sfatul meu… Oamenii nu sunt ceea ce par” este unul dintre mesajele primite de tatăl fetei.