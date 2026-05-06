Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 6 mai, până la ora 12.00, în Satu Nou de Jos, str. Republicii, str. Garoafei, str. Izvorului pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

De asemenea, va fi sistată furnizarea apei potabile până la opra 12.00 pe str. Târgului bl.7B din Șomcuta Mare, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.