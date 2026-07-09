CS Minaur Baia Mare continuă campania de transferuri înaintea noului sezon și anunță încă două achiziții importante. Sebastian Radu, un fundaș tânăr de perspectivă, și Dorin Toma, mijlocaș ofensiv cu experiență, se alătură lotului galben-albastru.

Sebastian Radu, soluție pentru defensivă

Format la Academia FCSB, Sebastian Radu ajunge la Minaur după ce a evoluat pentru Progresul Spartac (sub formă de împrumut) și LPS HD Clinceni.

Fundaș de bază pe partea dreaptă, Sebastian poate evolua și în centrul apărării. Se remarcă prin disciplină tactică, agresivitate pozitivă în dueluri, disponibilitate la efort și un bun simț al poziționării. Totodată, contribuie eficient la construcția jocului, fiind considerat un fotbalist cu un important potențial de dezvoltare.

Dorin Toma aduce experiență și creativitate

Cel de-al doilea transfer este Dorin Toma, un mijlocaș ofensiv apreciat pentru inteligența în joc, tehnica și viziunea sa.

De-a lungul carierei, acesta a evoluat pentru: UTA Arad (juniori); CSM Reșița; CSM Slatina; Academica Balș.

La cei 1,86 metri, Dorin poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca mijlocaș central sau atacant. Îmbină forța fizică cu tehnica, are o bună capacitate de organizare a jocului și se remarcă prin pase inspirate, calm în posesie și implicare constantă atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă.

Prin aceste două transferuri, Minaur își întărește atât compartimentul defensiv, cât și pe cel ofensiv, continuând să contureze un lot competitiv pentru obiectivele noului sezon.