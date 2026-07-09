Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, la ora 1:30, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), preluate de Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 124,5 kilometri (km).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37 km sud de Focşani, 57 km sud de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km est de Braşov, 95 km nord-est de Ploieşti şi 98 km sud de Bârlad.

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.