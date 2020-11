Valentin Sitaru, fost polițist criminalist, a făcut pe pagina sa de Facebook un rezumat al evenimentelor de la Spitalul din Piatra Neamț. El dă de pământ cu medicii și personalul secției într-un mod foarte dur.

GIULESTI = PIATRA NEAMT

Rezumatul ipotezelor: -Sectie ATI, unde atmosfera este imbogatita cu oxigen; Probabil s-au folosit si dezinfectanti pe baza de alcool; -Personalul care trebuia sa fie prezent in sectie, lipseste in bunul obicei, cutuma, practica spitaliceasca, intr-o sectie in care pacientul AR TREBUI SA FIE MONITORIZAT SI SUPRAVEGHEAT PERMANENT; -Un prelungitor de 6 lei , cu 6 porturi, cu sectiunea cablului de sub 1mm, in care s-a introdus aparatuaj de medie putere, dar mare consumator pentru sectiunea cablului in cauza. -„Medicul erou” este de fapt un medic care in loc sa stea pe sectie era ascuns prin cine stie ce cotlon, la suete cu asistentele sau la nani, iar cand a izbucnit incendiul a intrat in panica si a incercat sa mai dreaga busuiocul, caci se simtea vinovat. Tardiva interventia intr-un mediu cu un aport bogat de oxigen, in care arderea are loc mult mai accelerat, functie de aportul de oxigen. Demonstratie: INSMEX-ul (o institutie de prestigiu unde fac expertize inclusiv nemtii, cat sunt ei de nemti si toata Europa) , prin expertiza deosebit de complexa efectuata in cazul „Maternitatea Giulesti” a demonstrat modul de declansare, dezvoltare si propagare a incendiului intr-o sectie ATI Indolenta, nepasarea, ca sa nu spun nesimtiarea unei mari parti din personalul medical, la care se adauga nerespectarea a tot ce inseamna norme, protocoale, proceduri. Poate imi da si mie cineva un exemplu privind un cadru medical sanctionat pentru nerespectarea unei norme de protectia muncii, pentru nefolosirea sau nefolosirea corespunzatoare a echipamentului de protectie medicala!!!!

CONCLUZII: In spitale, caci despre ele vorbim acum, nu se respecta nimic, nici cetateanul, nici protocoalele medicale, nici protocoalele de protectie sanitara , nici protectia muncii si nici normele PSI (cu toate ca

a fost un precedent), nici sarcinile de serviciu, nici meseria de medic, NIMIC, in schimb ne vaitam permanent, cerem si obtinem beneficii banesti cum nicio alta breasla nu a primit, ne pretindem zei si eroi dar ne comportam ca ultimii geambasi, suntem moralistii moralistilor, dar ne place sa ne tavalim in noroi. De ce in Romania este cel mai mare numar de impolnaviri sau decese din cauza SARS-COV in randul cadrelor medicale ??? Va spun eu: DIN CAUZA „RESPECTARII” PROCEDURILOR SI PROTOCOALELOR MEDICALE!!!!!

Administratia spitalului nu are bani pentru un prelungitor, il cumpara de regula femeia de servici, din banii ei, de la taraba din piata cu chinezarii, caci de la Basescu citire sintagma ” NU SUNT BANI” a devenit politica de stat.

Vinovati vor fi, ca de obicei:- femeia de servici, pentru achizitia unui prelungitor neconform; asistenta de garda, care probabil la schimbul 3 este singura in 1/2 din spital si nu l-a trezit la timp pe medicul de garda; eventual electricianul, ca nu a verificat conformitatea prelungitorului. As continua cu vinovatii de serviciu, dar nu vreau sa o dau in politica!!!!!

P.S. Terminati cu „MEDICII EROI”, s-au pregatit pentru aceasta meserie, au depus un juramant, primesc niste salarii ca in occident, plus au si alte „venituri colaterale”. Nimeni nu le cere nimic in plus decat SA-SI RESPECTE MESERIA, SA RESPECTE PACIENTUL, respecatandu-se astfel pe ei insisi. MEDICI EROI au fost cei care au operat in noroaie pana la genunchi, cu o prelata deasupra capului sa nu-i ploua, cu bombele explodand pe langa ei, fara echipament de protectie, fara etuve de ultima generatie pentru dezinfectarea instrumentarului, etc, etc.

EROI SUNT PACIENTII care scapa cu viata si sanatosi din acest sistem, care suporta obraznicia, indolenta si lipsa de profesionalism a unei mari parti a personalului medical, care plateste orice serviciu primit in spital, incepand de la schimbarea asternutului, o injectie, o pastila pentru durere si terminand cu interventia medicala propriu-zisa!!!

Gunoierii care ne strang dejectiile zilnic si sunt in pericol de imbolnavire, soferii care ne cara alimentele si sunt in pericol de accidentare, pompierii care intra zilnic in flacari, taranul care indura gerul sa puna pe taraba un cartof si arsita ca sa-l cultive – in pericol de hipo sau hipertermie, etc, etc, astia de ce nu sunt eroi, pentru ca nu au diplome si titluri sforaitoare?!?!?!?!?!