Fost președinte al USR Benelux, Cosmin Rață a denunțat motivele care l-au făcut să renunțe: „înțelegerile penale al lui Barna&Co urma să mă îndepărteze din ce în ce mai mult de gândul de a reveni în România”.

Cosmin Rață ar fi fost chiar dispus să se întoarcă în România, deși are o afacere de succes în Belgia.

Mesajul lui Rață este următorul:

Locuiesc in Diaspora din 2003, sunt casatorit si am 3 copii,.

Incepand cu 2019 (ba chiar mai devreme as zice…) prindea contur in mintea mea o idee de a ma intoarce in Romania definitiv dupa aproape 20 ani petrecuti in Bruxelles.

In vara lui 2019 tatonam terenul in discutiile din familie ”Ce spuneti copii ( by the way toti trei nascuti in diaspora) , cum ar fi sa nu mai venim in Romania la bunici doar in vacante, ci sa stam aici alaturi de ei tot timpul?” Am avut o gama de raspunsuri variate de la cea mica de 3 ani “Perfect ! Atunci o sa merg cu mamaie la McDonald’s in fiecare zi si o sa ma uit non-stop la desene », pana la baietii cei mari care mi-au cam dat refuz complet : « In nici un caz !, noi suntem belgieni si vrem la prietenii nostri din Bruxelles… »

Dupa ani buni de business, investitii si dezvoltare profesională în Occident mi-am spus ca as putea aduce plus valoare printr-o implicare în viața comunității de acasă din România. Dorinta acerbă de a schimba lucrurile venea încă din 2016 – 2017 cand de cateva ori chiar am luat avionul Bruxelles – Bucuresti doar ca sa merg la protestele din strada, asa de frustrat si indarjit eram pe ce se intampla in tara mea de suflet – Romania.

Tot atunci am realizat, ca multi alții, ca a protesta nu e sufficient. Asa am ajuns in 2019 – 2020 sa ma implic politic, ceea ce nu credeam ca voi face vreodata.

Am devenit, alaturi de cativa oameni inimosi si plini de speranta, membru fondator PLUS Benelux. Cateva luni mai tarziu am ajuns Presedinte de Filiala si implicit membru in Consiliul National al PLUS. O onoare extraordinara unde am cunoscut oameni de o calitate deosebita. Am gasit in ei raza de speranta a Romaniei si am vazut alaturi de ei Romania in care vreau sa revin. Asa de frumosi erau si asa de frumoase erau visele mele marete.

Creadeam din ce in ce mai mult in intorcerea mea in Romania, si intr-o candidatura la alegerile locale, si nu ascund ca as fi mers acolo unde e harta cea mai « rosie », in inima Olteniei. Asa cum imi demonstrasem mie insumi ca pot sa reusesc in Diaspora plecand de zero, asa imi doream sa fi facut si prin intoarcerea acasa. Voiam sa fiu motorul unei schimbari din radacini a unui sistem corupt pana in maduva oaselor cum este in Oltenia.

Inceputul lui 2020 ma gasea la Consiliul National PLUS de la Iasi unde am avut placerea sa il cunosc pe Moise Guran, oltean d’al meu , drept si incapatanat pe care il admir enorm si ii sunt follower de ani de zile. Ni se alatura cu entuziasm povestii de schimbare care se contura a fi USRPLUS. Desi, recunosc sincer nu am fost niciodata un adept al fuziunii PLUS cu USR, Moise a reusit sa ma convinga oarecum ca asta e singura cale pentru a indrepta lucrurile si a construi pe baza de principii sanatoase.

Dupa Consiliul National de la Iasi a venit cel din februarie 2020 de la Bucuresti unde aveam Consilii Nationale comune USR si PLUS si unde Moise se dorea a fi « moderator » catre un acord de fuziune. Lucurile pentru mine au capatat o turnura total diferita… Vedem de foarte aproape toate acele jocuri de culise, certuri interminabile, boicoturi si santaje. Au urmat apoi asa-zisele negocieri pentru alegerile locale, momente care m-au afectat emotional nespus de mult, desi eu reprezentam o filiala din diaspora fara nici un fel de miza la locale. Insa ceea ce auzeam de la colegii presedinti de filiale de acasa, era oripilant. Dintr-odata visul meu maret de intoarcere acasa se indeparta. Se discutau locuri pe liste, procente, functii si asa mai departe. Prea puține erau discuțiile despre competența și proiecte concrete pentru comunitate.

Revenind la subiectul acestei postari, si la articolul lui Moise, ei bine, exact ca si el, intelegerile pénale al lui Barna&Co urma sa ma indeparteze din ce in ce mai mult de gandul de a reveni in Romania. Picatura care a umplut paharul a fost « Sah mat-ul » lui Orban la candidatura lui Vlad la Bucuresti. Sah mat la care Dan Barna era complice, si pe care il sustinea cu atata seninatate.

Am refuzat atunci orice tip de candidatura si implicarea mea politica s-a diminuat considerabil. La cateva zile se declansa criza COVID, si in Belgia se instala lock-down-ul , o criza cu multe necunoscute si unde business-ul meu din Belgia avea sa fie afectat direct.

A trebuit sa iau atunci o decizie puternica, si « gratie » lui Barna, Nicusor , Orban & Co am decis atunci sa imi depun mandatul de Presedinte de Filiala si sa ma retrag discret din implicarea mea politica. Am vazut cum Moise pleca, si cu durere in suflet si am decis ca e timpul si pentru mine sa fac pasul in spate. Insa discret si fara circ. Ma declar si eu, ca si Moise un invins al sistemului politic romanesc si imi reunosc pe aceasta cale esecul. Am fost prea « visator » si am fost mancat cu fulgi cu tot…

Deci, nu , nu ma mai intorc in Romania pe termen scurt.

Tot timpul si energia castigata in urma demisiei l-am dedicat familiei si business-ului din Belgia. In martie 2020 dadeam un interviu la Hotnews unde spuneam ca dpdv business nu mai aveam dorinta de profit pentru acest an, ci doar sa salvez cat se mai poate salva din aceasta criza.

Ei bine, acum pe final de an, insa cu multa energie, timp si dedicare pot sa spun mandru nu numai ca am reusit sa salvez business-ul, dar si ca am avut o crestere nesperata de peste 10% fata de anul precedent… Si asta in ciuda lockdown-ului etc.

Si in plus sunt foarte fericit alaturi de familia mea.

Asa ca in incheiere nu vreau decat sa ii multumesc lui Barna si Covid-ului ca mi-au oferit aceste experiente care m-au ajutat sa iau decizii puternice si sa imi restabilesc ordinea prioritatilor in viata.

Sa ne vedem cu bine si plini de sperante in 2021 !

La multi ani !

PS : Am votat si voi vota intodeauna USRPLUS atata timp cat pe « piata partidelor » nu va exita cineva care sa corespunda « viselor mele » despre politica… Insa a fost un vot de necesitate si nu unul din suflet.