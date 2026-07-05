Astăzi în jurul orei 12:00, mai multe echipaje de jandarmerie, alături de echipaje de poliție și pompieri au fost solicitate să intervină pentru căutarea unei persoane rătăcite în zona Vișeu de Sus.

Bărbatul în vârstă de 77 de ani a sunat la numărul unic de urgență 112, a anunțat că s-a rătăcit și că nu reușește să găsească drumul de întoarcere către casă.

După aproximativ treizeci de minute de căutări, patrula de jandarmerie montană din cadrul Postului Montan Valea Vaserului l-a identificat pe bărbat într-o zonă împădurită. Acesta le-a mărturisit jandarmilor că a pornit spre zona Arșița a orașului Vișeu de Sus, însă nu a ales drumul principal, ci a mers pe o rută ocolitoare, prin pădure.

La un moment dat, a simțit că i se face rău, a constatat că nu mai știe în ce direcție să o ia, așa că a sunat la 112 și a cerut sprijin.

La fața locului au sosit și echipajele medicale SMURD care i-au acordat îngrijirile medicale de specialitate.

Jandarmeria Maramureș recomandă cetățenilor să se informeze asupra traseelor pe care urmează să le parcurgă, să aleagă doar rutele pe care le cunosc și să nu se îndepărteze de la traseu.

Dacă observă că s-au rătăcit, să sune imediat la numărul unic de urgență 112 și să nu se îndepărteze de locul în care se află pentru a putea fi localizați în cel mai scurt timp.