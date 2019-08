În organizarea Primăriei, Consiliului Local și a Căminul Cultural Rozavlea, dar și cu un important sprijin financiar acordat de către Consiliului Județean Maramureș, Festivalul ”Roza-Rozalina” a avut loc în perioada 17 – 18 august 2019, în localitatea Rozavlea. Festivalul a debutat sâmbătă, 17 august, cu începere de la ora 18.00, cu degustare de mici și bere, dar și cu muzică de calitate și dans.



Parada portului popular a fost programată pentru duminică, la ora 12.00, deschiderea oficială având loc la 12.30. De la ora 13.00, toți cei prezenți s-au bucurat de recitalurile susținute de Ansamblul “Roza Rozalina” și de renumiți soliști vocali, momentul cel mai aplaudat fiind cel în care pe scenă a urcat Aurel Tămaș. Seara zilei de duminică s-a încheiat cu recitalul extraordinar susținut de Raluka, după care a urmat discoteca în aer liber și focul de artificii.

Primarul comunei Rozavlea, Vasile Mîrza a readus în atenția celor prezenți istoria comunității pe care o reprezintă, explicând faptul că ”Roza – Rozalina”, frumoasa uriașilor din care descinde și comuna Rozavlea a ajuns simbolul și numele festivalului. Edilul a insistat pe faptul că personajul mitic, Roza-Rozalina este mai cunoscută decât voievodul de Maramureș, Ioan de Rozavlea, dar a subliniat și faptul că toți rozovlenii sunt urmași de voievozi și prin venele lor curge sânge albastru.

La festival a fost prezent și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, căruia primarul Vasile Mîrza i-a mulțumit pentru sprijinul financiar și logistic acordat în realizarea acestei acțiuni culturale, dar și pentru tot ajutorul dat administrației locale în vederea implementării proiectelor comunei Rozavlea. ”Avem foarte multe proiecte pe care le derulăm prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, proiecte care nu ar fi fost posibile fără ajutorul acordat de instituția Consiliului Județean și fără implicarea președintelui Gabriel Zetea. Șeful administrației județene ne-a susținut în mod temeinic în obținerea proiectelor noastre și ne-a ajutat să ajungem la factorii de decizie din București. Pentru tot ce a făcut și face pentru Rozavlea, atât personal, cât și în numele rozovlenilor, îi mulțumim”, a conchis primarul Vasile Mîrza.

Gabriel Zetea: ”Roza-Rozalina” este unul dintre cele mai frumoase festivaluri tradiționale din Maramureș

August este luna festivalurilor tradiționale maramureșene, iar ”Roza-Rozalina” din Rozavlea este unul dintre cele mai frumoase. Oamenii entuziaști, coconii veseli și voia bună îi determină pe cei care ne trec pragul să ne viziteze an de an și să se bucure alături de noi la acțiunile culturale locale organizate în aproape toate comunitățile Maramureșului, a arătat șeful administrației județene, Gabriel Zetea. Președintele Consiliului Județean a felicitat Consiliul Local din Rozavlea și pe primarul Vasile Mîrza pentru că au acceptat, și în acest an, ajutorul de prietenie oferit de către instituția județeană, subliniind faptul că, pe mai departe, administrația județeană va fi alături de toate comunitățile maramureșene care vor solicita sprijin în vederea păstrării tradiției Maramureșului.

”Suntem din nou la Rozavlea, într-un parteneriat prin care dorim să organizăm sărbători tradiționale maramureșene, sărbători care păstrează sufletul nostru curat și de care se bucură toți cei pe care-i invităm, respectiv turiștii care ne invadează județul în ultimii ani. Prin buna colaborare care există în prezent între Consiliul Județean Maramureș și comunitățile locale, încercăm promovarea județului atât prin participarea la târguri de turism, cât și prin organizarea de manifestări culturale în fiecare localitate. Pentru că astfel de acțiuni sunt cele care mențin vie tradiția Maramureșului, portul popular autentic, muzica și dansul moștenite din moși-strămoși și pe care trebuie să le păstrăm cu sfințenie mai departe, pentru copiii noștri. Trebuie să ne iubim și să ne cinstim județul, să îl vorbim de bine oriunde vom merge, pentru că Maramureșul este cu adevărat cel mai frumos tărâm al României”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

În finalul discursului său, șeful administrației județene a vorbit despre reabilitarea drumului județean pe Valea Izei, un vis al localnicilor de aproape trei decenii și care, în viitorul apropiat, va deveni realitate. Gânduri de bine a transmis rozovlenilor și primarul municipiului Sighetu Marmației, Horia Scubli, care a felicitat administrația locală pentru proiectele implementate în Rozavlea și pentru reușita acestei noi ediții a festivalului ”Roza-Rozalina”, menționând că este născut în Rozavlea, fapt pentru care această comunitate va avea mereu un loc special în inima sa.