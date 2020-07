Festivalul internaţional EUROPAfest 2020 se desfăşoară începând din 16 iulie până la 25 iulie, evenimente urmând să fie transmise, de la ora 20.00, prin live streaming pe reţelele de socializare Facebook şi YouTube de pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal.

De asemenea, reprezentaţii vor fi organizate şi la Teatrul Odeon, Institutul Italian, Sala Dalles, Filarmonica de Stat Sibiu, Şcoala Iosif Sava.

„Începând cu ora 20.00, în fiecare seară, vom transmite live de pe scena festivalului pe Facebook şi YouTube, fără să percepem nicio taxă. Adevărul e că lumea se schimbă şi chiar dacă nu vom mai fi obligaţi de restricţiile impuse de pandemie, probabil livestreaming-ul va deveni o obişnuinţă şi pentru evenimentele viitoare, când iubitorii de muzică vor reveni pe locurile sălilor de spectacol. Va fi cu atât mai interesant, aşa că ţineţi aproape”, a afirmat Luigi Gageos, directorul EUROPAfest, potrivit unui comunicat remis Agerpres.

Gala de deschidere a ediţiei din acest an, intitulată ”Nothing but Jazz”, are loc la 16 iulie, la Bucureşti, orele 20.00, în Sala Majestic a Teatrului Odeon, unde vor concerta Fluxus Trio (Venezuela), Georgian Six (Georgia), Jazz&Chocolate (Italia), Federico Nathan Quintet (Spania,Uruguay, Italia), Triism (SUA) şi Saygili Autschbach Jazz Duo (Germania, Turcia), potrivit europafest.ro.

Potrivit organizatorilor, anul acesta, EUROPAfest are o ediţie atipică, dar calitatea artiştilor şi a producţiilor prezentate rămâne la aceleaşi standarde profesionale.

„Publicul va putea urmări concerte de jazz, concerte de muzică clasică, jam sessions, master-class-uri, concurs internaţional de jazz, Gala EUROPAfest, iar primele zile vor fi rezervate unor transmisiuni speciale cu Galele ediţiilor precedente”, potrivit comunicatului.

”Am ajuns împreună la ediţia cu nr. 27 a EUROPAfest. 27 de ani în care ne-am dedicat timpul şi puterea ca să construim un festival distins, reunind într-un singur eveniment jazz, blues, pop & muzica clasică. A devenit o constantă pentru noi să avem artişti, din 24 de ţări, interpretări remarcabile şi un public entuziast, care creşte de la an la an”, potrivit directorului EUROPAfest, citat de site-ul oficial al festivalului – www.europafest.ro.

Festivalul se organizează din 1994. La ediţia din 2019 au participat artişti şi trupe de renume din Europa, SUA, Australia, Asia. EUROPAfest se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta şi Alteţei Sale Regale Principele Radu.