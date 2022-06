FestivALU’ Lavandei, ediția a II-a, va avea loc anul acesta in perioada 1-10 iulie.🤩🎊.

Ti-ar plăcea să îți faci poze memorabile și să petreci câteva ore relaxante într-un lan de lavandă ? 💜

Alu Lavanda are o poveste bazată pe emoție, pasiune si respect pentru frumos și dorința de a vedea cât mai multe zâmbete și persoane încântate☺️.

Astfel, anul acesta Alu Lavanda te invită să vii la ea acasă și să o cunoști mai bine🙏

Te așteptăm în lanul nostru în perioada cea mai frumoasă din an, când câmpul este mov și frumos de nedescris, intr-o atmosfera cu totul și cu totul specială.🤩

✨FestivALU’ Lavandei, ediția 2✨

🗓1-10 iulie 2022

🕐 Program:

Luni – Vineri

16.00 – 22.00

Sâmbătă – Duminică

10.00 – 22.00

📍Șomcuta Mare, MM (str. Aleea Teilor colț cu str. Horea)

Bilete:

În curând pe iabilete.ro și fizic la intrare. Revenim cu detalii.

Până atunci, vă rugăm să vă înscrieți în formularul:

https://forms.gle/28joJ6FyVZtZCjDJ8

Bineînțeles, am pregătit cadouri atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari🎁

“Casa” Alu Lavandei are 1.5ha, din care 1ha de lavandă, restul fiind o zonă verde perfectă pentru relaxare😇

Ce ți-am pregătit ? 😏

🔵 Concerte 🎸🎤✨

🔹1 iulie – Florin Chilian

🔵O zonă cu mâncare, băuturi și spațiu pentru luat masa. 😏

🔹Foodtruck-uri

– GourmetStreetFood by Chef Munti;

– Master Truck A/S;

– D’ale Gustului – din Cetea;

🔹Lemonade & Drink bar

🔹Prosecco & Cocktail Bar

– Lavender Prosecco Bar;

🔹Înghețată

🔹Cafea de specialitate

– The Season Roastery;

🔹Narghilele

🔵Stand cu produse naturale cu și din lavandă

– Alu Lavanda

🔵Standuri cu produse naturale ale producătorilor locali

🔵Multe decoruri pentru poze, special puse pentru voi in lanul de lavanda. Printre care, de departe cel mai special element din decor – un Trabant din 1985, pregatit sa dea o doza de magie pozelor tale 🤍🤩

🔵O zonă liniștită pentru hamace și picnic

– v-am pregătit câteva hamace și rogojini, dar puteți să vă aduceți și voi dacă dotiți.

🔵Loc de joacă pentru copii cu tobogan gonflabil.

🔵 Show de dans făcut de Shall We Dance – Club de dans sportiv

🔵 Lecții de dans gratuite susținute de Shall We Dance – Club de dans sportiv atât pentru copii, cât și pentru adulți.

… și multe alte surprize pe care ți le vom dezvălui pe parcurs🥳

Urmăriți evenimentul și pagina noastră pentru a vedea tot ceea ce v-am pregătit😍.

Pe parcurs va vom prezenta concertele, foodtruck-urile si toate elementele ce vor lua parte la magie. ✨💜