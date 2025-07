În perioada 4-6 iulie, la Șomcuta Mare va avea loc ediția a IV-a a evenimentului FestivALU’ Lavandei.

“Alu Lavanda are o poveste bazată pe emoție, pasiune, respect pentru frumos și dorința sinceră de a aduce cât mai multe zâmbete! Și anul acesta, te invităm cu drag să vii “la noi acasă”, să descoperi lanul în perioada lui de glorie și să trăiești o experiență cu totul special”, spun gazdele.

Biletul de intrare costă 20 lei / zi, copiii sub 12 ani având intrare gratuită (însoțiți de un adult).

Program acces festival: vineri, 4 iulie -17:00-21:30, sâmbătă, 5 iulie – 10:00-21:30, duminică, 6 iulie – 10:00-21:30.

Pe perioada celor trei zile vom avea parte de zonă de food & drinks, standuri locale, cu produse naturale cu și din lavandă – by Alu Lavanda, produse locale de la mici producători.

Pentru poze vod fi decoruri de vis: lanul de lavandă în plină floare, Trabant din 1985 – elementul-surpriză pentru poze cu personalitate.

De asemenea, vor fi amenajate zone cu hamace & rogojini (puteți aduce și de acasă), loc de joacă cu tobogan gonflabil, ateliere creative & activități pentru copii.

Va fi spectacol & dans, lecții gratuite de dans pentru copii și adulți, cadouri, surprize și multă voie bună pentru toate vârstele.