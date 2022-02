„🇹🇩🇺🇦ONG-urile și instituțiile din Maramureș își unesc eforturile pentru sprijinirea Ucrainei!” – așa arată unul dintre multele anunțuri care circulă în acest moment pe rețelele de socializare. De apreciat, foarte de apreciat că niște copii s-au mobilizat și încearcă să ducă resurse la refugiați, soldați sau răniții din zonele de conflict din Ucraina.

Pe lângă acest aspect, este de-a dreptul încântător când vezi persoane fizice care anunță că oferă o casă pentru refugiați sau sunt gata să primească una-două familii din zonele de conflict (VEZI MATERIAL)!

Parcă sufletul bun al maramureșenilor este mai vizibil ca niciodată! „La greu vine cel care vrea să facă bine” – așa sună o vorbă din bătrâni care astăzi este demonstrată cu adevărat de maramureșenii noștri.

Este efectiv admirabil cum oamenii simplii, ong-iștii, bisericile sau mobilizat! În schimb, este de-a dreptul rușinos faptul că abia astăzi au început lucrările pentru amenajarea corturilor mobile destinate refugiaților. Altfel spus, au trecut 3 zile de la primele bombardamente în Ucraina și la frontiera Sighet sunt doar ONG-uri, Primăria Sighet și Biserica Greco-Catolică.

Politicienii de vârf se laudă că au situația sub control și România e gata să primească refugiații. Așa a declarat “Infecții“de Cîțu,Arafat , așa a declarat Firea, așa au declarat toți. Dar realitatea este alta și abia acum a început mobilizarea. Unde au fost instituțiile statului când au trecut granița primii refugiați? Unde a fost Instituția Prefectului Maramureș atunci când fetița de de 6 ani trăgea geamantanul după ea, fugind din calea armelor?Prefectura are in subordine instituții speciale pentru situații de genul,dar ele sunt folosite doar pentru interese personale !!! (VEZI MATERIAL!).

Unde este Consiliul Județean care se lauda pe facebook cât de afectați sunt de frați nostrii din Ucraina ?Unde este guvernul și mai ales, de ce membrii lui vorbesc despre Maramureș fără să știe realitatea, ei fiind în București?

NU, NU ROMÂNIA E PREGĂTITĂ SĂ PRIMEASCĂ REFUGIAȚI! ROMÂNII DE RÂND SUNT PREGĂTIȚI! Românii care vor să facă un bine, să ajute niște suflete, nu politicieni care caută chiar și din acest subiect să-și facă imagine.

De ce la vamă astăzi sunt doar ong-uri și instituții religioase? Cum au reușit călugărițele greco-catolice să se mobilizeze și să poată primi refugiați înaintea voastră? (VEZI MATERIAL!) Voi aveți fonduri, putere, instituții, tot ce vă trebuie mai puțin minte. Poate ar trebui să fie pusă una dintre călugărițe în locul vostru. Ar face mai multe cu siguranță!

Mai grav, vă lăudați pe facebook cu câte faceți și câte dregeți! Bravo vouă, ați învățat măcar ce înseamnă activitatea din social media, dar de ce trimiteți ong-urile la înaintare? Îl vedeți pe Vladimir Zelenskiy cum își conduce armata din prima linie?Vitali Kliciko este cu arma în mână pe străzile din Kiev! Voi nici n-ați mers până la frontieră.

Prefectura face ședințe de 3 zile,de altceva politrucii nu sunt capabili.Face ședințe și demolări de pereți pentru angajații prefecturii (VEZI MATERIAL), dar pentru refugiați nu face nimic. Pentru așa ceva sunt folosite instituțiile din subordine , să lucreze pentru pf-urile politice și sa pună Jandarmeria sa verifice dacă avem masca sau certificat verde !

Ați trimis mesaje de ajutor spre toate UAT-urile din județ și unii dintre primari s-au mobilizat, petrecându-și noaptea în birouri, dând telefoane ca să mobilizeze lumea pentru ajutorarea refugiaților,dar voi ce faceți ,scrieți pe facebook cât de harnici sunteți și tot la primari ajungeți ? La nivel județean nu avem o statistică a locurilor. Așteptați s-o facem noi? Spune-ți dacă nu puteți, dacă nu știți! Vă ajutăm! Ajutăm Ucraina! Se transmit informații despre rata de incidență și numărul de testări. Asta e important acum, nu soarta unor oameni a căror țară e bombardată!

În momentele dificile se vede calitatea omului. Tot atunci se vede cel mai bine și ușor și osânza din care sunt făcuți politrucii noștri! A fost încă un moment cheie pe care l-au scăpat de sub control, nefăcând nimic! Dar n-ar trebui să ne mire. Majoritatea sunt puși politic, fiind într-un univers paralel.

Doamne ajută-ne ca situația să se încheie cât mai rapid și lucrurile să nu degenereze! Dacă România ar fi în război în acest moment, am fi victime sigure cu acești conducători penibili !

În rest, numai de bine! Felicitări din suflet pentru copiii care se mobilizează, pentru toți cu inima bună care vor să ajute și un mesaj de final pentru ipocriții care ne conduc: DAȚI-VĂ DEMISIA, INCOMPETENȚILOR!