Un copil de 12 ani a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un eveniment rutier cu trotineta electrică.

Marți, 23 iunie, în jurul orei 13.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare au intervenit pe strada Poștei, din orașul Șomcuta Mare, pentru soluționarea unui eveniment rutier.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, un tânăr de 12 ani care s-ar fi deplasat cu o trotinetă electrică, ar fi pierdut controlul acesteia și ar fi căzut.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Tânărul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza stării de sănătate.

Polițiștii reamintesc:

Trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice doar cu respectarea prevederilor legale;

Conducătorul unei trotinete electrice trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani;

Purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani și reprezintă o măsură esențială de protecție.

Părinților le reamintim să se asigure că minorii cunosc și respectă regulile de circulație și utilizează echipamentele de protecție adecvate înainte de a folosi astfel de vehicule.