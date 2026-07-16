Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ulmeni, sub supravegherea procurorului de caz, efectuează cercetări într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, viol săvârșit asupra unui minor și coruperea sexuală a minorilor.

Ca urmare a activităților procedurale efectuate în cauza penală și a probatoriului administrat, la data de 14 iulie a.c., față de bărbatul bănuit de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat magistraților care au admis propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.