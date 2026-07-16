Beneficiarii serviciilor sociale oferite de Asociația ASSOC au participat la activitatea „Aventură în Satul de pe Dealul Florilor”, desfășurată la Muzeul Satului din Baia Mare, într-un cadru natural și autentic, printre gospodăriile tradiționale maramureșene.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Energia Mișcării și al voluntarilor daco-spartani, care au pregătit numeroase provocări recreative și activități menite să încurajeze mișcarea, colaborarea și depășirea propriilor limite. Sub coordonarea lui Remus Diaconu, participanții au răspuns cu entuziasm fiecărei provocări și s-au susținut reciproc pe tot parcursul activităților. Pe lângă momentele sportive și interactive, beneficiarii ASSOC au avut ocazia să se plimbe pe ulițele Muzeului Satului, descoperind frumusețea patrimoniului tradițional maramureșean și bucurându-se de o zi petrecută în aer liber.

Reprezentanții ASSOC au transmis mulțumiri organizatorilor pentru invitație și pentru implicarea în organizarea unei activități care promovează incluziunea socială, spiritul de echipă și participarea activă a tuturor, indiferent de provocările pe care le întâmpină.