Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș va desfășura marți, 4 august, începând cu ora 18:00, un exercițiu de testare a Planului Roșu de Intervenție, pe DN 18, în Pasul Gutâi, între kilometri 34 și 38.

Scenariul exercițiului presupune producerea unui accident rutier grav, în care este implicat un microbuz de transport persoane, soldat, conform scenariului, cu un număr mare de victime. În cadrul aplicației vor fi simulate activarea Planului Roșu de Intervenție și punerea în aplicare a procedurilor specifice pentru gestionarea unui astfel de eveniment.

Exercițiul are ca obiectiv verificarea capacității de răspuns a structurilor de intervenție, evaluarea cooperării dintre instituțiile implicate, testarea fluxului informațional și perfecționarea procedurilor operaționale pentru intervenția în situații de urgență cu victime multiple.

La activitate vor participa echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș, Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș, Crucii Roșii – Filiala Maramureș, Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare, precum și reprezentanți ai autorităților locale și ai altor instituții cu atribuții în managementul situațiilor de urgență.

Pe durata exercițiului vor fi simulate operațiuni de salvare și descarcerare, acordarea primului ajutor calificat, triajul medical al victimelor, transportul acestora către unitățile sanitare și măsurile de coordonare și gestionare a traficului rutier.

Pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță, circulația pe DN 18 va fi dirijată de polițiștii rutieri. Șoferii sunt rugați să respecte indicațiile echipajelor din teren și să manifeste înțelegere față de eventualele întârzieri cauzate de desfășurarea exercițiului.

Autoritățile subliniază că este vorba exclusiv despre un exercițiu, fără victime reale, organizat pentru verificarea și îmbunătățirea capacității de intervenție a instituțiilor responsabile în cazul unor situații de urgență reale.