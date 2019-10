Expoziţia ‘Dacia Felix. The Glorious Past of Romania’/’Dacia Felix. Trecutul glorios al României’ a fost deschisa vineri, 18 octombrie 2019, ora 19.30, la Muzeul Galo-Roman din Tongeren, cel mai vechi oraş belgian, în cadrul Festivalului Internaţional de Arta EUROPALIA. Expoziţia-eveniment dedicata patrimoniului istoric al României, ce reuneşte 298 de artefacte şi seturi de piese antice descoperite pe teritoriul ţarii noastre, prezentat ca spaţiu de interferenţa al civilizaţiilor scitica, greaca, celtica, dacica, getica şi romana, va putea fi vizitata pâna la 26 aprilie 2020. Publicul belgian va descoperi nu doar istoria civilizaţiilor antice de pe teritoriul românesc, ci, graţie unui documentar-suport realizat de o echipa belgo-româna, poate vedea peisaje şi locuri fabuloase ale României de astazi, filmate cu drone şi cu camera video la finalul lunii iunie a acestui an.

În prezenţa a peste doua sute de participanţi, printre care şi Ambasadorul României în Regatul Belgiei, E.S. Doamna Andreea Pastârnac, vineri au luat cuvântul preşedintele interimar al Institutului Cultural Român, Mirel Taloş, directorul general Europalia International, Koen Clement, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul ICR Bruxelles, Liliana Ţuroiu, coordonator general Europalia România, An Christiaens, consilier cultural la Primaria din Tongeren şi directorul Muzeului Galo-Roman din Tongeren, Bart Distelmans.

Directorul general Europalia International, Koen Clement, a afirmat ca este bucuros ca, la a 50-a aniversare, festivalul internaţional Europalia are ca invitat o ţara europeana mare, cu o cultura bogata, şi ca entuziasmul publicului invitat la deschiderea oficiala preconizeaza ca şi expoziţia de la Tongeren va avea succes, amintind de numarul impresionant de vizitatori, de pâna acum, ai expoziţiei Brâncuşi de la Bruxelles. Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu a subliniat faptul ca partenerii belgieni ‘s-au straduit sa faca o prezentare cu totul deosebita unor piese pe care şi ei le considera excepţionale’. Directorul MNIR a spus ca în expoziţie sunt etalate ‘bijuterii ale coroanei patrimoniului nostru istoric’, amintind de Coiful de la Coţofeneşti sau de braţarile regale dacice de la Sarmizegetusa. De asemenea, a scos în evidenţa maniera moderna şi completa de prezentare a exponatelor, întrucât, pe lânga obiecte, organizatorii au pus la dispoziţie harţi, prezentari digitale, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, animaţii etc.

Considerând expoziţia ‘o fereastra catre civilizaţiile antice de pe teritoriul României’, preşedintele interimar al ICR, Mirel Taloş, a evidenţiat în mod special moştenirea pe care am primit-o de la romani noi, românii, şi întreaga Europa: ‘Fara Imperiul Roman nu putem vorbi despre Europa, iar trecutul României se intersecteaza, în toate punctele sau evenimentele majore ale istoriei, cu trecutul Europei. Şi, înţelegând contribuţiile populaţiilor pre-romane la cultura europeana, vom avea o imagine mai clara a dezvoltarii Europei de-a lungul secolelor, pe care ne-o putem imagina ca un arbore cu o coroana bogata, care are una dintre radacini în pamântul de la nordul Dunarii’.

Citând din poetul Alfred de Vigny, directorul ICR Bruxelles, Liliana Ţuroiu, a amintit ca ‘istoria este romanul scris de un popor’, şi ca aceasta poveste trebuie spusa deopotriva adulţilor şi copiilor, pentru ca istoria este un pilon de baza al unei educaţii moderne. Coordonatorul Europalia România a înmânat distincţiile de onoare, oferite din partea Institutului Cultural Român colaboratorilor care au facut posibil acest proiect amplu: primarului localitaţii Tongeren, Patrick Dewael, directorului MNIR, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, şi directorului Muzeului Galo-Roman din Tongeren, Bart Distelmans.

Organizata de Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), Institutul Cultural Român (ICR) şi Muzeul Galo-Roman din Tongeren, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identitaţii Naţionale şi al Ministerului Afacerilor Externe, expoziţia ‘Dacia Felix. The Glorious Past of Romania’/’Dacia Felix. Trecutul glorios al României’ se doreşte a fi un exerciţiu de înţelegere a unei civilizaţii actuale, cea româneasca, din perspectiva raportarii la un trecut comun european. Selectate şi amplasate dupa un concept al Muzeului Galo-Roman din Tongeren, exponatele provin de la MNIR şi de la alte 18 instituţii muzeale din ţara, care au contribuit la realizarea acestui proiect amplu: Complexul Muzeal ‘Iulian Antonescu’ – Bacau; Complexul Muzeal Bistriţa-Nasaud; Institutul de Cercetari Eco-Muzeale – Tulcea; Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva; Muzeul Judeţean Satu Mare; Muzeul Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ – Vaslui; Muzeul Judeţean Argeş – Piteşti; Muzeul Judeţean Buzau; Muzeul Judeţean de Istorie şi Arta – Zalau; Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş – Baia Mare; Muzeul Judeţean Mureş – Târgu Mureş; Muzeul de Istorie Turda; Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj-Napoca; Muzeul Naţional al Unirii – Alba-Iulia; Muzeul Romanaţiului – Caracal; Muzeul Ţarii Crişurilor – Oradea; Muzeul Judeţean Ialomiţa – Slobozia; Muzeul de Istorie Naţionala şi Arheologie – Constanţa.

Festivalul EUROPALIA este considerat manifestarea culturala de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o data la doi ani, în Belgia şi în ţari învecinate – Franţa, Olanda, Luxemburg şi Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participarii României la cea de-a 27 a editie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergura desfaşurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 si implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii si Identitaţii Naţionale şi Secretariatul General al Guvernului, alaturi de EUROPALIA International, organizatorul manifestarii. Cea de-a 27-a ediţie a Festivalului EUROPALIA este dedicata României, ?ara invitata de onoare.