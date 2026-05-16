Teatrul Municipal din Baia Mare găzduiește, în perioada 13-19 iunie, cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate teatrului contemporan din România.

Ediția din acest an propune publicului o experiență artistică aparte, construită în jurul temei „Dramaturgiilor sonore”, cu spectacole, concerte, expoziții, conferințe și happening-uri care explorează relația dintre teatru și universul sunetului.

Pe lângă producțiile incluse în selecția oficială, programul festivalului va cuprinde lansări de carte și reviste de teatru, spectacole de teatru radiofonic, colocvii dedicate sound designului contemporan și întâlniri cu artiști, compozitori și specialiști din scena culturală națională.

Organizatorii transmit că spectacolele selectate pentru această ediție urmăresc să evidențieze felul în care sunetul devine parte esențială din construcția scenică, transformând teatrul într-o experiență senzorială complexă, unde muzica, tăcerea și vocea completează povestea de pe scenă.

Evenimentele se vor desfășura atât la Teatrul Municipal Baia Mare, cât și în mai multe spații neconvenționale din oraș.

Prețul biletelor pentru spectacolele invitate este de 35 lei (preț întreg) și 20 lei (redus pentru elevi, studenți și pensionari), iar pentru spectacolele teatrului băimărean tarifele sunt de 30 lei (întreg) și 15 lei (redus).