Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a găzduit miercuri, 6 mai 2026, o nouă activitate dedicată formării viitorilor profesori, în cadrul unui parteneriat educațional cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Studenții anului II de la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP) au participat la o vizită tematică organizată ca aplicație practică în cadrul disciplinei „Instruire asistată de calculator” (IAC). Activitatea a urmărit familiarizarea tinerilor cu modul în care resursele unei biblioteci moderne pot sprijini procesul de digitalizare a educației și dezvoltarea competențelor pedagogice.

Pe parcursul întâlnirii, studenții au explorat catalogul online și arhivele digitale ale bibliotecii, au descoperit instrumente TIC și materiale educaționale utile în elaborarea lecțiilor asistate de calculator, dar și spațiile tehnologizate ale instituției, adaptate atât activităților de studiu, cât și celor educative dedicate copiilor.

Dialogul purtat cu specialiștii bibliotecii a evidențiat importanța selectării și utilizării informației digitale din surse sigure, în contextul noilor provocări ale educației moderne. Experiența le-a oferit viitorilor dascăli oportunitatea de a înțelege cum tehnologia poate deveni un instrument pedagogic eficient și relevant.

Grupul a fost coordonat de dr. ing. Bogdan-Vasile Cioruța, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, care a subliniat necesitatea îmbinării tehnologiei informației cu metodele moderne de predare și învățare.

Prin astfel de activități, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” își reconfirmă rolul de partener activ în formarea academică și profesională a studenților, punând la dispoziția comunității resurse informaționale și tehnologice adaptate cerințelor educației contemporane.