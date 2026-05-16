Polițiștii din cadrul Poliției orașului Baia Sprie au desfășurat o acțiune împreună cu specialiștii Registrul Auto Român Maramureș, având ca scop prevenirea încălcării normelor rutiere și menținerea siguranței pe drumurile publice.

Pe parcursul activităților, oamenii legii au oprit și verificat 21 de autoturisme. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, polițiștii au dispus măsura reținerii certificatelor de înmatriculare în cazul a opt autoturisme care nu prezentau siguranță pentru circulația pe drumurile publice.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 8.000 de lei.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea producerii accidentelor de circulație.