Comunitatea este chemată să se mobilizeze pentru Călin Toc, un tânăr tată și om de familie care trece prin cea mai grea luptă a vieții sale, după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă gravă care afectează progresiv neuronii motori.

Apropiații lui Călin au lansat o campanie umanitară pentru a-l ajuta să ajungă în China, unde urmează să beneficieze de o intervenție și de un tratament specializat ce i-ar putea oferi o șansă în lupta cu boala.

Potrivit familiei, costurile pentru prima vizită și tratamentul inițial se ridică la aproximativ 25.000 de lire sterline, sumă care nu include transportul și biletele de avion. Pentru familie, efortul financiar este unul uriaș, motiv pentru care orice sprijin contează.

„Fiecare donație, indiferent de sumă, poate aduce speranță și poate ajuta la continuarea acestei lupte”, transmit apropiații lui Călin.

Tânărul este cunoscut drept un om dedicat familiei sale și tatăl unei fetițe de doar un an. Povestea sa a emoționat deja numeroase persoane, iar cei care doresc să contribuie o pot face prin donații directe.

Detalii pentru donații:

Beneficiar: Călin Toc

IBAN: RO24BTRLRONCRT0CV8274001

Mențiune transfer: DONAȚIE

Oricine dorește să ofere o mână de ajutor poate contribui financiar sau poate distribui apelul umanitar pentru ca povestea lui Călin să ajungă la cât mai multe persoane.