Ca în fiecare an atunci când vine Boboteaza, mai ales în comunitățile rurale, ne aducem aminte și de episodul legat de contribuția la biserică, un lucru deloc de neglijat.

Doar că acest obicei pare că scapă de sub control. Foarte mulți oameni se plâng de faptul ca nu înțeleg de ce trebuie sa plătească aceasta contribuție in condițiile în care serviciile prestate de preoți sunt plătite: nunta, botez, înmormântări, sfințiri de case, pomelnice.. etc. Problema apare mai ales în locurile în care preoții uită că îmbracă haina Sfintei Preoții și stabilesc niște contribuții enorme. De exemplu, în parohia din Borcut, Maramureș, sat aparținător orașului Târgu Lăpuș, contribuția pentru o persoană este de 125 de lei.

Și ne punem și noi întrebarea adresată de un cititor: „Ce face o familie cu 5 copii? Plătește la început de an, după sărbători, în perioada în care vin plătite taxele și impozitele, alte 900 de lei? De unde are această sumă? Cum se descurcă o familie și așa greu încercată de contextul actual”

Pentru a evita pe viitor aceste neplăceri am verificat informația exact la sursă și ni s-a spus:

„Fiecare biserică, prin decizia, nu a preotului, ci a consiliului parohial din care fac parte şi oameni de rând, fixează pentru bunul mers al bisericii o contribuție. Contribuția nu are un caracter de taxa sau impozit, ea este privita ca avand un caracter de DONAȚIE PENTRU BISERICA.”

I.G.