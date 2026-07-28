O persoană surprinsă abandonând deșeuri în apropierea unei eco-insule din Baia Mare a fost identificată și sancționată contravențional, în urma sesizărilor transmise de cetățeni pe rețelele de socializare și în grupul dedicat problemelor de salubrizare.

Potrivit ADI Deșeuri Maramureș, persoana a fost invitată la sediul autorității competente, unde, în urma verificărilor, s-a constatat că nu este domiciliată în municipiul Baia Mare. Reprezentanții instituției atrag atenția că o parte dintre deșeurile abandonate în jurul eco-insulelor provin atât de la persoane din alte localități, cât și de la agenți economici care depozitează necorespunzător deșeurile, generând disconfort și afectând aspectul orașului. ADI Deșeuri Maramureș le mulțumește cetățenilor care semnalează astfel de situații și îi încurajează să continue să transmită sesizări, însoțite, atunci când este posibil, de fotografii sau alte informații care pot ajuta la identificarea persoanelor responsabile.

Totodată, instituția recomandă utilizarea aplicației ADI Deșeuri MM, prin intermediul căreia utilizatorii pot consulta calendarul de colectare a deșeurilor, pot primi notificări înaintea zilelor de ridicare a diferitelor fracții, pot afla informații despre campaniile speciale de colectare și pot transmite sesizări privind serviciile de salubrizare sau abandonarea deșeurilor.

Reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș reamintesc că păstrarea curățeniei în jurul eco-insulelor este o responsabilitate comună și fac apel la implicarea comunității pentru menținerea unui județ mai curat și mai responsabil față de mediu.