Joi, 13 februarie, sala “Concordia din Chiajna a fost gazda partidei dintre Steaua București și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. Gazdele trag speranță să scape de locurile de baraj, în timp ce Minaur se străduiește să rămână pe podium și să prindă un loc de cupă europeană și sezonul ce vine. Practic, Minaur este angrenată în trei competiții și în toate trei are posibilitatea de a face performanță.

Minaur deschide scorul prin Mollino, apoi Steaua punctează de două ori la rând. Echilibrul se menține, portarii Pașca și Terekhov scot ce se poate: 4-4 (8). Botea marchează a treia oară și Minaur conduce la un gol. Mare lucru nu se schimbă, iar la jumătatea primei reprize avem 8-8. Kozakevych înscrie de două ori pe contraatac și conducem pentru prima oară la două goluri: 9-11 (19). Apoi Cumpănici ratează de pe 6m și Nagy este eliminat două minute. “Militarii” se apără sus la Botea, dar “șesarul” știe și jocul de pase. După 24 de minute e 12-13. Deși conducem de mai multe ori cu două goluri, Steaua revine mereu: 14-14 (26). Ba chiar, în min. 28 s-a făcut 16-14 în favoarea gazdelor, după un “parțial” de 4-0. Botea reduce din diferență, apoi Kotrc înscrie pe contraatac și se intră la cabine cu 16-16.

Ritm alert și în partea a doua, se înscrie mult. Deși avem om în plus, Steaua înscrie de două ori, apoi fructifică încă un atac: 21-18 (37). Steaua are șansa să meargă la patru goluri, dar Kotrc punctează de două ori la rând pe contraatac, iar Cumpănici aduce egalitatea: 21-21 (38). Echilibrul se menține: 22-22, 23-23 (46), după care se face 25-23 (48). Erik Pop reduce, apoi Bizău aruncă în bară. Avem doi oameni în plus, Kozakevych ratează din extremă. Ghionea înscrie, iar Mollino e blocat de Pașca, excelent tot meciul: 26-24 (51). Minaur cere time-out. Mollino aruncă pe lângă, iar lucrurile se complică. Terekhov prinde, apoi Botea înscrie pe faza a doua. Botea ține scorul în limitele obișnuite: 27-26 (55). Time-out Steaua și un “murim aici pe teren” la final strigat de un jucător al gazdelor. Irimia înscrie, Gheorghe este eliminat, Cumpănici comite fault în atac. Nagy aduce scorul la 28-27. Pas greșit Steaua, Mollino înscrie din extrema dreaptă: 28-28 (57.30). Irimia aruncă pe lângă poartă, Compănici aruncă în transversală. Ghionea e la 7m și înscrie: 29-28, Kozakevych egalează la 29 (mai sunt 20 de secunde) și time-out Steaua. Bizău arumcă peste poartă și se termină egal. Un punct salvat în final, mai puțin decât ne-am dorit, mai mult decât am sperat la un moment dat.

Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 29-29 (16-16)

Sala sporturilor “Concordia” din Chiajna; cca 300 spectatori

Arbitri: Daniel Basso – Florin Tofan (Galați). Observator: Vasile Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 3-2 (toate transformate). Minute de eliminare: 12-4 (Șandru, Milosevic, Irimia 2, Gheorghe 2 / Nagy, Kotrc)

Steaua: Ionuț Ciobanu (nu a jucat), Alexandru Pașca (13 intervenții), Admir Ahmetasevic – Claudiu Mazilescu. Shahoo Nosrati, Krsto Milosevic, Ovidiu Irimia 4, Ștefan-Valentin Neagu 2, Valentin Ghionea 9 (3 din 7m), Eduard-Florin Gheorghe 3, Alexandru Mihai Tărișă, Ciprian Șandru 3, Marko Davidovic, Milan Popovic 3, Cătălin Octavian Bizău 5, Alex Andrei Hornet. Antrenor: Ștefan Laufceac

CS Minaur: Hayder Al Khafadji (4 intervenții), Anton Terekhov (4 intervenții), Cristian-Ștefan Sîncu (nu a jucat) – Robert Nagy 2, Remus Chiș (nu a jucat), Tudor Botea 9 (2 din 7m), Mario Alberto Racolța (nu a jucat), Ștefan-Gabriel Cumpănici 4, Marcus Dahlin 1, Milan Kotrc 4, Artem Kozakevych 4, Ivan Burzak 1, Vlad-Andrei Pop (nu a jucat), Erik Leonard Pop 1, Anderson Da Silva Mollino 3, Viorel Fotache. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan

După acest joc vor urma cele două partide din EHF European Cup, cu finlandezii de la BK-46 (vineri, 21 februarie, ora 19.00 și sâmbătă, 22 februarie, ora 16.00 – ambele în deplasare, la Karis). Luna se va încheia cu un prim meci pe teren propriu, cu CSM București, pe 27 februarie, ora 17.30, în direct la Pro Arena.

Etapa 16

Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 29-29

CSM Odorheiu Secuiesc – CSM Constanța (vineri, 14 februarie, 17.30, Pro Arena)

HC Buzău – CSM Vaslui (sâmbătă, 15 februarie). Arbitri: A. Constantin (București) – L. Gal (Harghita). Observator: M. Mărgărit (Ploiești)

CSM Făgăraș – CSU Suceava (sâmbătă, 15 februarie, 18.00). Arbitri: M. Drăghici – V. Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: G, Beiinariu (Pitești)

CSM Bacău – SCM Politehnica Timișoara (sâmbătă, 15 februarie, 18.00). Arbitri: A. Gherman – A. Moldovan (Baia Mare). Observator: M. Brumaru (Focșani)

CSM București – Potaissa Turda (sâmbătă, 15 februarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: B. Stark (București) – R. Ștefan (Plouești). Observator: G. Antonescu (Pitești)

Dinamo București – CSM Focșani (duminică, 16 februarie, 17.00). Arbitri: C. Bălan (Iași) – I. Savin (Vaslui). Observator: V. Vicea (București)

Clasament

Dinamo București – 43p (513-382) – 15

Potaissa Turda – 36p (458-417) – 14

Minaur Baia Mare – 35p (495-452) – 16

ACS HC Buzău – 33p (456-434) – 15

CSM Constanța – 31p (436-402) – 15

CSM București – 25p (412-395) – 15

CSU Suceava – 22p (497-491) – 15

CSM Vaslui – 20p (395-441) – 15

CSM Bacău – 16p (426-430) – 15

Poli Timișoara – 14p (386-410) – 15

CSM Focșani – 13p (410-431) – 15

Steaua București – 12p (512-563) – 17

CSM Odorhei – 8p (404-453) – 15

CSM Făgăraș – 0p (365-463) – 15

Etapa 17. Sâmbătă, 22 februarie: Timișoara – CSM Odorhei; Potaissa – Făgăraș; Suceava – Vaslui; Constanța – Steaua (17.30, Pro Arena); Focșani – Bacău (18.30). Duminică, 23 februarie: Dinamo – Buzău (15.00, Pro Arena). Joi, 27 februarie: CS Minaur – CSM București (17.30, Pro Arena).