Contractul pentru preluarea participaţiei Exxon de ROMGAZ, a fost semnat de premierul Ciucă. Cu alte cuvinte, slugile noastre dambovitene ne-au aratat pe față, cât valorează o funcție de premier! Si ca tabloul sa fie complet, “Fraierica Geamantan”, ministrul Energiei a fost si el prezent ca element de décor sau sa gireze prostia, probabil, la sinuciderea veselă, pe care au anunțat-o cu fast. Practic, îşi tăiau venele zâmbind, cu o mare plăcere masochistă!

TOTUSI, PE CE S-A DAT 1 MILIARD? Pe zăcămintele României? Sincer, eu chiar nu înțeleg! Le răscumpărăm sau care este ideea? Plătim taxa de protecție? Este taxă de reziliere? Este ca la Bechtel? Dăm un miliard pentru nimic în ploaie? Nu înțeleg!

Cu asa demnitari mercenari, România este din nou în pierdere! Vă dați seama în ce situație am ajuns? După ce s-au efectuat numeroase tranzacții între diferite companii străine privind dreptul de concesionare și ținând cont că #LegeaOffshore nu se modificase, gazele ajung din nou la noi, dar de data aceasta, noi le cumpărăm!!!! Cum zice românul „s-a întâlnit hoțul cu prostul” , fix despre asta este vorba! Practic, noi trebuie să plătim retragerea ExxonMobil? Dăm bani pe ce este al nostru? Noi decontăm un circuit de tranzacții care nu le-a ieșit străinilor, deși puteam să ne ocupăm noi la început. Am ajuns să fim proști pe banii noștri!

De la celebrul Isarescu a inceput tradarea de tara in materie de concesionare a gazelor, a preluat-o titularul de drept, Calin Popescu Tariceanu, cel care ii pupa in dos pe exxonisti de cate ori veneau in Parlament, deci, o sluga loiala lor, si pana astazi, la vedeta zilei, Ciuca Executantul, ultimul din schema tradatorilor de tara. Ei nu vand Romania, nici nu o dau cadou, mai grav, o/ se prostitueaza politic pentru functii si vin cu bani de acasa!

Surprizele nu se opresc aici, totul s-a intamplat cu usile inchise! De Ziua Mondială a Libertății Presei, jurnaliștii nu au avut voie să intre în sala, să puna intrebari, iar ei să răspundă și să arate că totul este corect și transparent! Oare cum s-o fi facut evaluarea? S-au temut de întrebari incomode! Au dat o palmă presei, exact de ziua ei!

Trăim o mare trădare națională! Sunt chiar atât de demenți?

Dănuţ Pop