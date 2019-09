Efectele poluării cu ambalaje din mase plastice sunt din ce în ce mai grave și lupta împotriva acestui fenomen este din ce în ce mai acerbă în întreaga lume.

În Baia Mare, un grup de studenți la Ingineria și Protecția Mediului în Industrie a început încă din 2006 o acțiune imediată de a atrage atenția asupra acestei probleme. Ea constă în construirea de plute din recipiente de plastic (PET) de 2 litri, cu care au coborât pe râul Someș, reușind în acest fel să conștientizeze populația la diferite nivele asupra pericolului reprezentat de aceste ambalaje și promoveze ideea colectării și reciclării lor.

Acțiunea a continuat an de an sub diferite forme de organizare până azi. Vom reveni cu detalii despre istoria acestei acțiuni.

În 2019, a avut loc deja o primă coborâre, de test, urmând ca acțiunea principală să aibă loc în data de 21 septembrie.

Coborârea este organizată de un grup de tineri entuziaști, cu experiență de mai mulți ani, cărora din această ediție li se alătură ca partener logistic și compania Bro Recycling – specializată în domeniul reciclării.

„Invităm toți doritorii să se alăture acestei eco aventuri pe Someș. O puteți face sub mai multe forme:

1. Să participați activ la construirea plutelor și la navigarea pe apele Someșului timp de o zi.

2. Să ne ajutați să colectăm ambalajele necesare pentru construirea plutelor. Colectarea va avea loc în perioada 16-19 septembrie la Restaurantul Bro (Str. George Cosbuc nr, 14A în spate la Electrica). Sunt necesare numai ambalaje de 2 litri cu capac.

3. Să ne sprijiniți în popularizarea evenimentului, astfel încât acesta să își atingă principalul scop, acela de conștientizare a populației asupra pericolului reprezentat de ambalajele de plastic, precum și educarea lui în sensul colectării selective a deșeurilor. Așa că share masiv la toate postările noastre.

Vom reveni în cel mai scurt timp cu detalii amănunțite despre această eco aventură. Până atunci, dacă doriți să vă înscrieți ca participant, lăsați un mesaj la comentarii (vârsta minimă 16 ani). Pentru detalii suplimentare îl puteți contacta pe colegul nostru Rafael la numărul de telefon 0733 315 992”, spun organizatorii acestui eveniment.