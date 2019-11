DUMINICA URII – Victorie amara pentru Romania. Dupa o campanie in care nimeni nu l-a atacat, si dupa ani de semanare a urii si a mesajelor extremiste impotriva contracandidatilor, Klaus Iohannis devine pentru inca cinci ani stapanul Romaniei. Nu a meritat nici primul mandat, dar l-a castigat pe al doilea fara sa faca nimic in afara de diseminarea urii intre “romanii mei” si “pesedisti”. Iohannis este un nou Ion Iliescu

Zi trista pentru Romania, pe care suntem convinsi ca multi dintre romani, chiar si actuali simpatizanti ai lui Klaus Iohannis, o vor regreta. Dupa cinci ani in care nu a facut nimic, dar in care a diseminat ura in societate impartind oamenii intre “romanii mei” si “pesedisti”, Klaus Iohannis (foto) va fi stapanul Romaniei pentru inca alti cinci ani. Si nu doar atat. Intuim ca Iohannis va fi mai „tatic” decat Basescu si inca din primele luni ale celui de-al doilea mandat isi va consolida puterea si isi va defini controlul asupra institutiilor tarii. Are deja “Guvernul meu” si urmeaza sa numeasca oamenii preferati la institutiile de forta, cum ar fi marile parchete. Practic, se va intampla ce s-a intamplat in perioada 2010-2012, atunci cand Traian Basescu a avut toata puterea in mainile sale. Or, detinerea de catre un singur om a intregii puteri reprezinta un pericol real la adresa unei democratii.

Dar, ce mai vorbim acum de democratie cand europenii au inlocuit, cu ajutorul PNL, Guvernele Romaniei doar sa iasa bine majoritatea buna la Comisia Europeana, si astfel Iohannis s-a prididit din nou cu „Guvernul meu” – Orban I. Si cum mai putem vorbi despre democratie cand in toata tara se vorbeste ca, pentru a doua oara, serviciile secrete au pus presedintele tarii. Ba chiar, mai trist, in spatiul public circula glume legate de faptul ca indiferent ce voteaza romanii, presedintele nu este ales de popor…

Klaus Iohannis a castigat lejer turul al doilea al alegerilor prezidentiale, organizat duminica, 24 noiembrie 2019, dupa o campanie in care cea mai mare parte a presei nu a indraznit sa il atace sau sa il dernajeze cu intrebari sau dezvaluiri incomode, in timp ce sustinatorii actualului si viitorului presedinte lansau cu furie mesaje extremiste impotriva contracandidatilor sai, catalogand PSD drept un partid comunist, desi aceasta formatiune nu mai are la varful sau vreun politician provenit din regimul Ceausescu, cu exceptia presedintelui de onoare Ion Iliescu, acesta neavand insa vreo implicare in activitatea si deciziile PSD.

Astfel, potrivit rezultatelor prezentate de televiziuni, scorurile pentru turul al doilea au fost urmatoarele:

IRES pentru Digi24 (rezultatele contin si votul din Diaspora):

Klaus Iohannis – 66,5%

Viorica Dancila – 33,5%

Avangarde pentru Antena 3:

Klaus Iohannis – 64,8%

Viorica Dancila – 35,2%

Iohannis pentru noi este Iliescu 2

Si daca il mentionam mai sus pe Traian Basescu, sa amintim de un alt fost presedinte: Ion Iliescu. Asta intrucat maniera in care Iohannis a castigat alegerile prezidentiale aminteste de scorurile uriase obtinute de Ion Iliescu in anii ’90. Concret, in cele trei randuri de alegeri pe care le-a castigat, Ion Iliescu a obtinut urmatoarele scoruri:

20 mai 1990 (zi cunoscuta sub denumirea de “Duminca orbului”):

Ion Iliescu (FSN) – 85,07%

Radu Campeanu (PNL) – 10,64%

Ion Ratiu (PNTCD) – 4,29%

11 octombrie 1992 (turul II):

Ion Iliescu (FDSN) – 61,43%

Emil Constantinescu (CDR) – 38,57%

10 decembrie 2000

Ion Iliescu – 66,83%

Corneliu Vadim Tudor – 33,17%