Proaspăt întors din Spania, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș Doru Dăncuș s-a autoizolat și posteazăde acasă pe paginile de socializare.

„Dragi prieteni,

Așa cum am declarat și reprezentanților presei, chiar dacă în situația mea nu se impunea autoizolarea deoarece am fost testat la intrarea în țară și nu prezint simptome asociate coronavirusului, am decis să intru în izolare la domiciliu.

Am fost plecat cu o delegație a Consiliului Județean Maramureș în Valencia, Spania și consider că pentru a nu provoca suspiciune și panică în rândul persoanelor cu care ar urma să interacționez, autoizolarea este un gest normal și firesc.

Mi-au fost recoltate și probe pentru testul COVID-19 iar până la aflarea rezultatului voi rămâne acasă.

În acest context, îndemn populația să evite zonele aglomerate, să folosească dezinfectante pentru mâini și suprafețe, să fie precaută, iar cei care au izolare la domiciliu și/sau carantină, să respecte măsurile impuse de autorități și să înțeleagă, că este spre binele lor și al familiilor, al nostru, al tuturor.

Sănătate maximă!”, scrie Dăncuș.