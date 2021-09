Joi, în jurul orei 15.00 și azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare și Leordina au identificat în trafic doi bărbați de 32 și 41 de ani din Fărcașa și Poienile de Sub Munte, care au condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii i-au testat pe ambii bărbați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul primului și 0.90 mg/l alcool pur în aerul expirat în cel de al doilea caz, fapt pentru care le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pe numele ambilor bărbați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe