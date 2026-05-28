Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu data de 2 iunie, pe perioada lucrărilor, se instituie restricții de circulație rutieră și pietonală în vederea executării lucrărilor de demolare și construire a podului Unirii, parte a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea bulevardelor București, Republicii, Unirii, Traian și modernizare strada Gării – crearea unor trasee dedicate cu prioritate transportului în comun și pistă de biciclete”. Solicitarea a fost făcută de SC ARL CLUJ SA și Municipiul Baia Mare, iar măsurile se vor aplica după următorul program:

• închiderea temporară (perioada lucrărilor), începând cu 2 iunie, a parcării publice de pe strada George Coșbuc, nr. 12 (amonte pod Unirii);

• închiderea circulației pe podul Unirii (pentru o perioadă de cinci luni), începând cu 15 iunie, pentru lucrările de demolare și reconstruire;

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor aferente